Portugal recebe convenção anual da indústria europeia de Leasing e Crédito ao Consumidor

A convenção anual da indústria europeia de Leasing e Crédito ao Consumidor realiza-se, este ano, em Portugal.

A iniciativa que decorrerá nos dias 6 e 7 de outubro, em Cascais, vai contar com a presença de mais de 400 participantes de toda a Europa e pretende oferecer às indústrias europeias de crédito ao consumidor, leasing e aluguel de automóveis uma plataforma única para conhecer, trocar ideias, desenvolver novos contatos e participar de discussões sobre tópicos importantes para a indústria.

No decorrer da iniciativa, vai contar com várias palestras, Mike Berners-Lee, autor do bestseller "Não há Planeta B" irá falar sobre o investimento para um futuro sustentável. Por seu turno, o diretor-geral da Accenture, Cameron Krueger, analisará como o metaverso vai transformar a interação com o cliente.

A inscrição na convenção pode ser efetuada neste link.