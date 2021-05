Portugal recebe mais 2 410 milhões de euros no âmbito do SURE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o primeiro-ministro português, António Costa. © EPA/PAULO NOVAIS

A Comissão Europeia entregou esta terça-feira, 25 de maio, um cheque de 2410 milhões de euros a Portugal no âmbito do programa SURE. Este mecanismo foi criado por Bruxelas e pretende dar apoio ao emprego durante a pandemia. O envelope financeiro disponibilizado nesta terça-feira corresponde à segunda tranche para Portugal.

"A Comissão Europeia disponibilizou hoje 14 137 milhões de euros a 12 Estados-Membros da UE no âmbito da sétima parcela do apoio financeiro ao abrigo do instrumento SURE. Deste montante, 2 410 milhões de euros são destinados a Portugal, correspondentes à segunda tranche de pagamento no âmbito do SURE", diz a Comissão Europeia em comunicado.

A primeira fatia que Portugal recebeu foi no final do ano passado e foi no valor de 3000 milhões de euros, "de um apoio que deverá ascender a um total de 5 900 milhões de euros". Estes empréstimos aos estados-membros, nota Bruxelas, têm como objetivo ajudar os países a fazerem face "ao aumento súbito das suas despesas públicas destinadas a preservar o emprego na sequência da pandemia de coronavírus. Mais concretamente, irão ajudá-los a cobrir os custos diretamente relacionados com o financiamento dos regimes nacionais de tempo de trabalho reduzido e de outras medidas semelhantes adotadas para fazer face à pandemia de coronavírus, incluindo para os trabalhadores por conta própria".

Além de Portugal, e no âmbito da operação realizada hoje, a Bélgica recebeu 2 000 milhões de euros, a Bulgária 511 milhões de euros, Chipre 124 milhões de euros, a Grécia 2 540 milhões de euros, a Espanha 3 370 milhões de euros, a Itália 751 milhões de euros, a Lituânia 355 milhões de euros, a Letónia 113 milhões de euros, Malta 177 milhões de euros, a Polónia 1 560 milhões de euros e a Estónia 230 milhões de euros.

"A Bulgária e a Estónia recebem pela primeira vez financiamento no âmbito deste instrumento. Os outros dez países da UE já haviam beneficiado de empréstimos ao abrigo do SURE", acrescenta a Comissão.