Portugal recebeu 19,9 mil milhões de Bruxelas até junho no âmbito do PT 2020

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. © YVES HERMAN / POOL / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Julho, 2022 • 19:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão Europeia transferiu, até junho, para Portugal 19 963 milhões de euros, a título de pagamentos intermédios, mais de dois terços do valor programado no Portugal 2020, segundo o último boletim dos fundos da Comissão Europeia, publicado esta quinta-feira.

No final de junho, Portugal apresentava, com a República Checa e a Lituânia, a maior taxa de pagamentos intermédios, entre os países com maiores envelopes financeiros (acima de 7 mil milhões de euros), com sete pontos percentuais acima da média europeia (6,7%).

Considerando todos os Estados-membros, o valor transferido para Portugal é o quinto maior, abaixo da Polónia, Itália, França e Espanha, que têm envelopes financeiros superiores a Portugal.

A Comissão Europeia transferiu 322 364 milhões de euros para os Estados-membros, sendo que 6,2% desse montante foi destinado a Portugal.

Os pagamentos a beneficiários, no final de junho, ascendiam a 21 030 milhões de euros de fundos, o equivalente a 78% da dotação total de fundos do PT 2020.

Destacam-se aqui os domínios da competitividade e internacionalização (6 571 milhões de euros), capital humano (3 988 milhões de euros) e do desenvolvimento rural (3 692 milhões de euros).

Em termos de fundos, o maior volume de pagamentos verifica-se no FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, com 273 milhões de euros face a março.

De acordo com este documento, no final do primeiro semestre estavam executados 20.300 milhões de euros de fundos e 30 900 milhões de euros aprovados.

Com uma dotação global de cerca de 26 000 milhões de euros, o programa PT 2020 consiste num acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, "no qual se estabelecem os princípios e as prioridades de programação para a política de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020".

Os primeiros concursos do programa PT 2020 foram abertos em 2015.