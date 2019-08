Portugal recebeu 23 milhões de turistas em 2018

O número de visitantes que escolhem Portugal para passar férias continua a aumentar. Segundo os dados publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2018 o país recebeu 22,8 milhões de turistas. Face a 2017, o número subiu 7,5%.

Espanha mantém-se como o principal mercado emissor de turistas estrangeiros para Portugal. O país vizinho é responsável por mais de um quatro dos visitantes. Em 2018 chegaram a Portugal mais 8,9% de viajantes espanhóis em relação ao ano anterior.

As receitas do turismo aumentaram 9,6%, para um total de 16,6 mil milhões de euros. Na hotelaria, o rendimento médio por quarto ocupado aumentou 1,5% para 88,9 euros. Já o rendimento médio por quarto disponível subiu 4% para 53,8 euros.

De acordo com o balanço feito pelo INE, considerando também os estabelecimentos de turismo rural e alojamento local, o número de hóspedes em 2018 chegou aos 25,2 milhões, tendo havido 67,7 milhões de dormidas. Ambos os indicadores subiram, 5,1% e

3,1%, respetivamente. A estadia média foi de 2,7 noites.

“Considerando o setor do alojamento turístico, em julho de 2018 estavam em atividade 6 868 estabelecimentos de alojamento, com uma capacidade de 423,2 mil camas”, lê-se na nota do INE.

O alojamento local registou a presença de quatro milhões de hóspedes e 9,3 milhões de dormidas, “apresentando os aumentos mais expressivos comparativamente com os demais segmento de alojamento”.

Os turistas provenientes do mercado interno asseguraram perto de 20 milhões de dormidas, 29,4% do total. Aumentaram 6,5% em comparação com o ano anterior.

Na análise por regiões destaca-se o Norte, onde o número de dormidas aumentou 8,5%. Segue-se o Alentejo com uma subida de 7,6%.

O Algarve concentrou 30% das dormidas totais, tendo registado uma quebra ligeira. A Área Metropolitana de Lisboa já representa perto de 26% das dormidas.

Estados Unidos, Canadá, Brasil e China foram os mercados emissores de turistas que mais se destacaram no que toca ao aumento de dormidas.

Em todo o mundo o número de turistas alcançou a marca dos 1,4 mil milhões, de acordo com a Organização Mundial de Turismo.