Portugal com recorde de 27 milhões de turistas em 2019

2019 foi um ano de mais um recorde para o turismo. O país recebeu quase 27 milhões de turistas, com os residentes no estrangeiro a terem um peso significativo para este número. Este crescimento do número de viajantes fica em linha com as estimativas apontadas pelo Executivo.

Ao longo dos 12 meses do ano passado, as unidades de alojamento no País receberam 26,9 milhões de hóspedes, mais 7,3% que em 2018. Destes quase 27 milhões de pessoas, 16,3 milhões eram estrangeiros, mostram os dados do INE, divulgados esta sexta-feira, 14 de fevereiro. A hotelaria continuou a ser o alojamento mais escolhido pelos turistas, tendo os hotéis acolhido 17,6 milhões de hóspedes, mais 5,3%. O alojamento local – com mais de dez camas – cresceu quase 17% no ano passado, tendo recebido 4,5 milhões de pessoas.

As dormidas em 2019 subiram 4,1% – para 69,8 milhões, das quais 21,1 milhões foram de turistas nacionais. O Algarve foi a região que registou o maior número de dormidas – 20,9 milhões – embora não tenha sido a zona com mais hóspedes. “Em 2019, como habitualmente, os meses de verão (julho a setembro) foram os que registaram maior número de dormidas (36,3% das dormidas totais, após 36,7% em 2018), tendo concentrado 38,6% das dormidas de residentes (39,5% em 2018) e 35,3% das dormidas de não residentes (35,5% no ano anterior). Avaliando a sazonalidade através do rácio entre os meses com maior e com menor procura, verifica-se que este rácio se situou em 3,2 em 2019 (3,3 em 2018), o que significa que a ocupação (medida em número de dormidas) no mês de maior procura foi 3,2 vezes superior à verificada no mês de menor procura. Nos residentes este rácio situou-se em 3,5 (3,7 em 2018) e nos não residentes em 3,0 (3,1 no ano anterior)”, pode ler-se no comunicado do INE.

Os proveitos totais (que incluem os valores gastos pelos turistas com o alojamento mas também outros serviços disponibilizados pelas unidades hoteleiras) aumentaram 7,3% para mais de 4,2 mil milhões de euros. Os hotéis registaram proveitos totais de 2,9 mil milhões de euros e o alojamento local contribuiu com 377 milhões de euros o valor global dos proveitos. Os proveitos de aposento cresceram 7,1% em 2019 para 3,2 mil milhões de euros, de acordo com os dados do gabinete de estatística.

Em 2019, a estada média reduziu-se 2,9% para 2,59 noites (-2,0% em 2018). Em 2019, a taxa líquida de ocupação-cama fixou-se em 47,4%, o que representou uma redução de 0,6 pontos percentuais face ao ano anterior.

Mais de um milhão de americanos em 2019

No ano passado, 1,19 milhões de norte-americanos visitaram Portugal. Apesar de o número de turistas vindos dos EUA terem estado a crescer nos últimos anos, é a primeira vez que supera a fasquia de um milhão de pessoas. Tipicamente, estes viajantes passam poucos dias no país, partindo posteriormente para outros destinos no Velho Continente. Foram responsáveis por 2,6 milhões de dormidas no ano passado.

Os turistas brasileiros mantêm também a tendência de crescimento registada igualmente nos últimos anos. No total, estiveram em Portugal 1,27 milhões de hóspedes, mais 167 mil que em 2018, ano em que o número de viajantes brasileiros superou pela primeira vez a marca de um milhão de pessoas. Foram responsáveis por 2,9 milhões de dormidas.

O Reino Unido manteve-se como o principal mercado emissor em 2019: foram mais de 2,1 milhões de hóspedes e mais de 9,3 milhões de dormidas, representando 19,2% das dormidas de não residentes.

Alemanha, Espanha, França continuam a ser mercados bastante relevantes, embora tenha se verificado uma redução no número de hóspedes e dormidas de turistas originários da Alemanha e França. Por outro lado, houve mais viajantes espanhóis: 2,2 milhões de hóspedes, que representaram 5,2 milhões de dormidas.

Notícia atualizada pela última vez às 12:03