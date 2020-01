Portugal recebeu mais de 15 milhões de turistas estrangeiros até novembro

Mais hóspedes, mais dormidas e mais proveitos. É este o retrato da atividade turística em Portugal até novembro do ano passado, face aos primeiros 11 meses de 2018. Passaram pelas unidades de alojamento em Portugal 25,3 milhões de hóspedes, mais 7% que em igual período de 2018 (altura em que Portugal tinha acolhido 23,7 milhões de turistas), de acordo com os dados apresentados esta quarta-feira, 15 de janeiro, pelo INE.

Os visitantes estrangeiros continuam a ser os principais clientes. Foram 15,5 milhões até novembro – quase 7% acima do que se registou um ano antes. A área metropolitana de Lisboa foi quem mais hóspedes acolheu – 7,5 milhões de pessoas – seguida pelo Norte – 5,4 milhões – e Algarve – 4,9 milhões de turistas.

No que diz respeito às dormidas, também se verifica uma subida, mas mais modesta que no caso dos hóspedes. Entre janeiro e novembro, as unidades de alojamento registaram 66,3 milhões de dormidas, mais quase 4% que em igual período de 2018. Os estrangeiros foram quem mais pernoitou: 46,5 milhões de dormidas em 11 meses.

Os proveitos também aumentaram: os proveitos totais superaram os 4 mil milhões de euros, mais 7,2% que nos primeiros 11 meses de 2018. E os proveitos de aposento aumentaram 7% para mais de três mil milhões de euros.

Mais americanos e chineses

O Reino Unido continua a ser o principal mercado emissor de turistas para Portugal. Até novembro, 2,07 milhões de britânicos escolheram unidades hoteleiras nacionais para passarem uns dias. Este número fica acima do registado nos 12 meses de 2018, abrindo assim a porta à recuperação deste mercado. A vinda destes turistas para Portugal foi pressionada em 2018 pela falência de companhias aéreas e desvalorização da libra face ao euro.

Sem surpresa, e em linha com a tendência verificada em 2018, o número de turistas oriundos dos EUA e da China para Portugal continua a crescer. De janeiro a novembro passaram pelo território nacional mais de 1,1 milhões de hóspedes americanos, mais 196 mil que nos 12 meses de 2018. A contribuir para esta evolução estará nomeadamente o programa Stopover da TAP, que permite a estes turistas fazer uma escala em Portugal de alguns dias sem custos adicionais.

Quanto ao fluxo de turistas chineses, verifica-se também uma subida. Foram mais de 360 mil em 11 meses, um número superior ao registado em 2018.

Novembro com mais hóspedes

Em novembro, as unidades nacionais de alojamento acolheram quase 1,8 milhões de hóspedes, mais 12,5% que no mesmo mês do ano anterior. Os turistas estrangeiros foram os principais ocupantes: 986 mil. No penúltimo mês do ano passado, registaram-se mais de quatro milhões de dormidas, das quais 2,7 milhões foram de estrangeiros.

Os proveitos totais aumentaram 10% para mais de 229 milhões de euros. E os proveitos de aposento escalaram 7% para mais de 164 milhões de euros.