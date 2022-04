Portugal recupera tráfego aéreo acima da média da UE em março

© EPA/TOM WHITE

O tráfego aéreo continua a dar sinais de recuperação no primeiro trimestre deste ano. Em março, Portugal foi o segundo país da União Europeia com menor quebra de voos comerciais (-8%) face a 2019, sendo ultrapassado apenas pela Croácia (-6%). No passado mês, o número de voos na UE disparou 156% face ao período homólogo de 2021 mas, ainda assim, continua 27% abaixo dos níveis pré-pandemia, revelou o Eurostat esta quinta-feira, 14.

Do outro lado, os piores desempenhos dizem respeito à Eslovénia ainda com um recuo de 56% comparativamente a 2019, à Suécia (-45%) e à Letónia (-43%).

"Após as quebras sem precedentes em abril e maio de 2020, devido às restrições em toda a UE e no resto do mundo, o tráfego aéreo parecia estar a recuperar mas foi travado pelos diversos surtos de covid-19. O mês de junho de 2021 marcou o início da recuperação do número de voos nos 10 principais países foram da UE, mas ainda abaixo de 2019", enquadra o gabinete de estatística europeu.

Em comparação com março de 2019, os voos comerciais em 2022 continuam abaixo dos níveis de 2019 com quebras nos países fora do espectro da UE: Noruega (-34%), Reino Unido (-29%), Israel (-28%) , Suíça (-24%) e Egito (-19%).

Ainda assim, é de sublinhar a recuperação face a 2021, que tem sido expressiva, principlamente, em oito países. Reino Unido (+599%), Noruega (+375%s), Israel (+366%), Marrocos (+236%), Suíça ( +230%), Egito (+192%), Turquia (+121%) e Estados Unidos (+77%).

Olhando para o leste europeu, o tráfego aéreo não resistiu ao conflito armado na Ucrânia.

"Devido à guerra, em março de 2022, os voos comerciais na Rússia e na Ucrânia pararam: neste mês, houve 52 voos na Rússia e zero na Ucrânia, em comparação com março de 2019. Antes da pandemia, somavam-se 14 493 voos na Rússia e 5 414 na Ucrânia. Em 2021, esses números diminuíram 77% para a Rússia e 71% para a Ucrânia".