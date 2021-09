Portugal reforça a posição nos rankings mundiais dos mestrados de Gestão e Finanças

A Nova School of Business and Economics (SBE) © Paulo Spranger / Global Imagens

Portugal reforça a sua posição nos rankings mundiais dos mestrados de Gestão e Finanças. De acordo com os QS World University Rankings - Global MBA 2022, divulgados nesta quinta-feira, a Nova SBE "consolida-se no top 50", posicionando o seu mestrado de Finanças no 44º lugar e o de Gestão no 42º lugar. Já a Porto Business School manteve-se na 201ª posição, a mesma do ano passado, mas entre um número maior de programas de MBA analisados. A nível europeu, os programas da PBS estão no top 70.

O QS Global MBA Ranking é a publicação anual da Quacquarelli Symonds que, para a edição de 2022 analisou 286 programas em 45 países distintos. O ano passado tinham sido analisados apenas 258.

Em comunicado, a Nova SBE destaca que o estudo a reconhece como "a bussiness school número 1 em Portugal", sendo que, na edição de 2022, a Nova sobe três posições na avaliação dos melhores mestrados de Finanças, passando do 47º para o 44º lugar. Mantém a mesma posição de 2021, a 42ª, no que a Gestão diz respeito. Já o mestrado em Gestão Internacional, leccionado na Nova SBE no âmbito da aliança global que envolve 32 escolas de gestão de topo e 70 empresas multinacionais e organizações não governamentais, sobe uma posição e ocupa agora o 15ª lugar.

Já o mestrado de Gestão da Católica Lisbon subiu sete posições e ocupa agora o 76º lugar entre 159 programas distintos. O de Finanças está na 100ª posição (em 179) e o de Marketing está em 87º lugar (entre 105).

"Estes resultados são para nós um orgulho e são fruto do trabalho dedicado e rigoroso de toda a nossa comunidade académica que encetou há mais de 15 anos um arrojado e bem-sucedido processo de internacionalização que nos tem vindo a afirmar como uma escola de referência mundial. Estes resultados inspiram-nos a fazer mais e melhor para formar uma nova geração de líderes capazes de ser agentes de transformação e inovação nas empresas e na sociedade", refere, citado em comunicado, o dean da Católica Lisbon School of Business & Economics, Filipe Santos.

Ramon O"Callaghan, dean da Porto Business School, diz, por seu turno, que a escola "continua a acompanhar a mudança e a adaptar a sua formação às exigências de que o mercado hoje precisa. Estarmos novamente em destaque - e pelo quarto ano seguido - nos rankings da QS mostra-nos que estamos no caminho certo.. Queremos continuar a formar os líderes do futuro."

Este é o quarto ano consecutivo em que a Porto Business School figura neste ranking global. Recorde-se que, em junho deste ano, o seu MBA Executivo voltou a integrar o top 40 dos melhores MBA da Europa (QS Executive MBA Ranking 2021), registando a subida de uma posição face a 2020 (36º lugar), num ranking que avaliou a melhor formação executiva do mundo.

Os QS Global MBA Rankings 2022 avaliaram os vários programas de MBA com base na informação recolhida junto das instituições de ensino e também junto dos empregadores, nomeadamente a reputação dos recrutadores de todo o mundo. A performance dos programas de MBA é calculada com base em grupos de indicadores e uma ponderação, para a qual são avaliados fatores como a empregabilidade, retorno do investimento, empreendedorismo e evolução dos alumni, liderança e diversidade.