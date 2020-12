Portugal regista mais 4044 casos e e 98 óbitos associados à Covid-19

Testes serológicos à covid-19. © Lusa

Dinheiro Vivo 13 Dezembro, 2020 • 14:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Direção Geral de Saúde reporta este domingo mais 4044 casos de infeções pelo novo coronavírus, e 98 mortes registadas nas últimas 24 horas, num novo máximo diário da mortalidade associada à Covid-19.

Os dados atualizados deste domingo dão também conta de uma nova subida no número de internamentos, depois de no dia anterior este ter sofrido uma redução em 137 casos. Nas últimas 24 horas, há mais 64 internados, com mais dez doentes em cuidados intensivos.

Segundo o relatório deste domingo, o Norte regista mais 2143 infeções e 43 óbitos, enquanto a Grande Lisboa conta mais 1112 casos e 30 mortes.

Na região Centro, há mais 520 casos reportados, com 18 óbitos, e no Alentejo mais 162 casos e quatro mortes. No Algarve, foram reportados mais 66 casos positivos e um óbito.

Nas ilhas, Madeira reportou mais sete infeções e dois óbitos, e Açores mais 34 casos.

No total, o país regista agora um total de 5559 mortes associadas à Covid-19, 348 744 casos positivos registados até aqui, com 271 322 recuperados.

Mantêm-se ativos 71 863 casos, mais 1077 que nos dados de sábado, com o número total de internados a ser de 3157.

Há ainda 74 012 contactos em vigilância, mais 35 que no dia anterior.