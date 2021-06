Portugal retirado da lista verde do Reino Unido, avança imprensa britânica

Boris Johnson © EPA

O governo britânico retirou Portugal da lista verde de destinos turísticos, obrigando os cidadãos a um período de dez dias de quarentena no regresso ao país, depois de 8 de junho.

A informação está a ser avançada por vários órgãos de comunicação social do Reino Unido, como a Sky News e a BBC.

Na reunião desta quinta-feira, o executivo de Londres retirou Portugal dos destinos turísticos seguros, mas não incluiu mais nenhum país na lista, frustrando a ambição de algumas ilhas gregas e espanholas e ainda de Malta.

Portugal passa assim para a lista âmbar que impõe o isolamento profilático de dez dias para quem regressa ao Reino Unido e dois testes PCR com resultado negativo, no segundo e oitavo dias depois da chegada. O período de quarentena pode ser reduzido com um resultado negativo de um teste realizado ao quinto dia. Para os turistas que regressavam de países na lista verde bastava um teste depois da chegada.

Portugal foi incluído na lista verde a 7 de maio, com efeitos a partir do dia 17 do mês passado. Uma decisão que se fez sentir no número de turistas a chegarem ao Algarve. Só no primeiro dia aterraram em Faro cerca de 5500 turistas britânicos.

Já na quarta-feira, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que "não hesitaria" em retirar países da lista verde dos destinos seguros.

A lista britânica está dividida em três cores, uma espécie de semáforo: verde, âmbar e vermelho. No primeiro caso, os passageiros apenas são obrigados a fazer um teste PCR, mas não ficam de quarentena no regresso. No segundo caso, podem viajar, mas ficam obrigados a isolamento de dez dias, com a realização de dois testes PCR à chegada. No caso de um país constar da lista vermelha, apenas são permitidas viagens essenciais, por motivos de trabalho ou doença, por exemplo.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou três mortes relacionadas com a doença covid-19 e 769 novos casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, divulgou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico desta quinta-feira, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais novos casos confirmados, com 385 dos 769 registados no período em análise.

Relativamente aos internamentos estão menos 10 pessoas em enfermaria, totalizando 254 doentes. Nas unidades de cuidados intensivos (UCI), estão 52 pacientes, menos um em relação à véspera.