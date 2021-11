Portugal sem perturbação no abastecimento de gás

© Ina FASSBENDER/AFP

Desde o dia 2 de novembro que Espanha foi obrigada a aumentar as importações de Gás Natural Liquefeito (GNL), o seja, gás que vem por via marítima, porque o gasoduto Magreb-Europa, que abastece o país vizinho - não só as casas, mas também a indústria e as centrais de ciclo combinado que produzem eletricidade - foi encerrado por decisão da Argélia, de onde ele é proveniente.

Esse gasoduto também abastece Portugal, mas segundo a Rede Energéticas Nacionais (REN), já tem pouca ou nenhuma expressão nos abastecimentos nacionais e, portanto, não há risco de haver perturbações.

A informação é pública e consta de um site novo da REN onde se pode ver, com apenas um dia de atraso, de onde chega a energia que Portugal está a consumir. E, de acordo com esse site, ontem, até às 18h00, 100 % do gás natural foi "abastecido a partir do terminal de GNL", em Sines. O mesmo já se tinha passado nos dias anteriores.