Portugal só pode pedir mais verbas do PRR em julho ou agosto

O terceiro cheque do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) só poderá ser pedido pelo Estado português em julho ou agosto, uma vez que o mesmo está condicionado ao processo de reprogramação da bazuca europeia, adianta o jornal Eco esta segunda-feira.

"O objetivo é submeter, até ao final de abril, a proposta e revisão de reprogramação do PRR", disse àquele jornal o secretário de Estado do Planeamento, Eduardo Pinheiro. Após a submissão da proposta, a Comissão Europeia levará cerca de três meses para avaliar a referida programação do PRR. "Só depois desses três meses é que poderemos submeter [o pedido do terceiro cheque]", confirmou o responsável.

Desde 6 de abril que está em consulta pública o exercício de reprogramação português, o qual já recebeu 13 contributos. A reprogramação do PRR ocorre devido ao acréscimo de verbas que a receber: 1,6 mil milhões de euros de subvenções adicionais, decorrentes da atualização do montante de subvenções, 785 milhões decorrentes da iniciativa REPowerEU e mais 1,58 mil milhões de euros em empréstimos para fazer a estas novas reformas e investimentos ou ao reforço de ambição de algumas que já estavam definidas.