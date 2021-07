Portugal também ganha com outras bazucas. Itália dá mais

Itália tem o maior envelope financeiro de todos os Estados-membros com financiamento europeu. Na foto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen entrega ao primeiro-ministro Mario Draghi o plano aprovado por Bruxelas. © ETTORE FERRARI/EPA

O produto interno bruto português (PIB) pode beneficiar de um impulso de, pelo menos, 0,63% até 2024 por via dos investimentos públicos financiados pela chamada "bazuca" europeia noutros Estados-membros.

Os cálculos são da Comissão Europeia (CE) que tentou, através de várias simulações, avaliar os impactos do financiamento massivo de 750 mil milhões de euros do pacote NextGenerationEU (NGEU) até 2026 e alimentado por dívida comum dos 27. Os resultados foram apresentados este mês no estudo Quantifying Spillovers of NextGenerationEU Investment (Quantificar os efeitos do investimento do NextGenerationEU).

Para Portugal, os efeitos (spillovers) dos diferentes planos de recuperação e resiliência (PRR) podem acrescentar ao PIB nacional 0,63% num cenário de rápida execução dos fundos em que o grosso dos investimentos é feito até 2024, sobrando dois anos para gastar a restante verba atribuída a cada Estado-membro.

O maior contributo para o produto nacional vem de Itália, o país que é, de longe, o que vai obter o maior envelope financeiro - 191,5 mil milhões de euros para gastar até 2026. É quase tanto como toda a riqueza produzida em Portugal num ano (em 2020, o PIB foi de 202,5 mil milhões, a preços de mercado).

As ondas de choque dos investimentos públicos previstos pelo governo de Roma para os próximos cinco anos, devem ter um efeito no PIB português de 0,24% em 2024, no tal cenário de rápida execução dos fundos comunitários. Mas este valor resulta da dimensão gigantesca da bazuca italiana e não tanto pelas relações comerciais, apesar de ser o quinto cliente das exportações nacionais, ocupando a quinta posição nas importações.

"De longe, os maiores efeitos advêm da Itália, que recebe uma parte importante dos fundos do NGEU", assumem os técnicos de Bruxelas, concluindo que as consequências dos investimentos terceiros "são maiores para o Luxemburgo e a Eslovénia, mas também significativos para a Bélgica, Bulgária, Croácia e Eslováquia".

Já as repercussões dos investimentos públicos de Espanha, o principal parceiro comercial de Portugal, deverão contribuir com um impulso mais modesto para o produto nacional no final do horizonte deste exercício, admitindo que há alguma coordenação no calendário de execução em toda a Europa. "Os efeitos do investimento público espanhol são maiores para Portugal (0,19%) dadas as estreitas ligações comerciais entre os dois países", lê-se no estudo. Sendo que em toda a UE, é o país que mais beneficia da bazuca espanhola.

A partir daqui os efeitos começam a ser residuais, sendo que os investimentos da França deverão dar um contributo para o PIB de, pelo menos, 0,07% e da Alemanha chegará um impulso de 0,06%.

O que Portugal dá

Também residuais são os efeitos do investimento previsto por Portugal para os próximos anos nos restantes países da União Europeia. Espanha, pelas fortes ligações comerciais, é o Estado-membro que mais ganha com a bazuca nacional, com um impulso de 0,04% no PIB até 2024, o mesmo para o Luxemburgo, mas neste caso porque o Grão-Ducado é um dos que recebe uma verba mais baixa do NGEU e, por isso, os efeitos vindos de fora ganham maior peso.

Seguem-se países como Malta, Bélgica ou os Países Baixos, com um ganho de 0,03% no produto interno bruto, resultante dos investimentos públicos de Portugal.

A começar em breve e até 2026, o País vai receber 16,6 mil milhões de euros, divididos entre verbas a fundo perdido (13,9 mil milhões de euros) e empréstimos com taxas de juro muito baixas (2,7 mil milhões de euros).

Até ao final deste ano, o governo prevê ir buscar à Europa 3,3 mil milhões de euros, montante que já inclui o pré-financiamento correspondente a 13% do total acordado, cerca de 2,2 mil milhões de euros.

Portugal é um dos países que mais ganham com a bazuca (ver gráfico), mesmo num cenário de execução mais lenta dos fundos, sendo o sexto na lista cujo PIB recebe maior impulso com os fundos comunitários.

Já na próxima segunda-feira, dia 26 de julho, o governo vai assinar os acordos de financiamento e de empréstimos. O último passo para que o país possa "ir ao banco" como disse o primeiro-ministro António Costa no dia em que a Comissão Europeia deu "luz verde" ao plano de recuperação e resiliência.