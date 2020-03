Portugal tem 1280 casos de Covid-19 e 12 mortos

Há 1280 pessoas em Portugal com a Covid-19 e 12 pessoas já morreram por causa do novo coronavírus. Este é o mais recente balanço da DGS – Direção-Geral da Saúde, conhecido este sábado e que contabiliza os dados apurados até ao final de sexta-feira.

O número de infetados registou a maior subida diária: num só dia, foram confirmados 260 novos casos de Covid, ultrapassando o máximo de 235 casos em 24 horas registado na quinta-feira, de acordo com o boletim epidemológico.

Entre os 1280 infetados, 156 pessoas estão internadas em hospitais e há mesmo o registo de 35 internamentos em unidades de cuidados intensivos, mais nove do que na quinta-feira.

Durante o dia de sexta, não houve evolução no número de doentes recuperados, mantendo-se os cinco casos de portugueses que deixaram de ter o novo coronavírus.

A DGS dá conta também de 9854 casos suspeitos de infeção por Covid-19, sendo que neste momento 1059 pessoas aguardam os resultados da análises laboratoriais. Há 13155 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Dados por região

O Norte continua a ser região com maior número de infetados pelo novo coronavírus, com o registo de 644 casos, seguido da região de Lisboa e Vale do Tejo (448 casos), do Centro (137 casos) e ainda do Algarve (31 casos). A região da Madeira tem cinco infetados; Açores e Alentejo têm três casos cada.

Nas regiões do Norte e Centro, já morreram quatro dos infetados por este surto; em Lisboa e Vale do Tejo, registam-se três óbitos. No Algarve, uma pessoa morreu de Covid-19.

O maior número de infetados situa-se no grupo etário entre os 40 e 49 anos.

Sexta-feira foi o primeiro dia em que Portugal esteve sob estado de emergência.

(Notícia atualizada às 12h13 com mais informação)