DGS: Portugal tem 30 casos confirmados, mais nove do que no sábado

Portugal regista 30 casos confirmados de infeção pelo coronavírus que causa a doença Covid-19, mais nove do que os contabilizados no sábado, anunciou a Direção-Geral de Saúde (DGS) este domingo.

De acordo com o boletim divulgado hoje pela DGS, há 57 novos casos suspeitos, num total de 281 registados desde o início do ano, estando 56 a aguardar resultado laboratorial.

Foi hoje confirmado o primeiro caso de contágio no Algarve. Trata-se de uma aluna de uma escola de Portimão que viajou de férias com a família para Itália por altura do Carnaval.