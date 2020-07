Portugal tem duas quintas entre as mais belas do mundo

O reconhecimento da importância do enoturismo na economia nacional levou à criação de um plano de ação específico para o setor, da responsabilidade do Turismo de Portugal, com investimento previsto de 5 milhões de euros entre 2019 e 2021. Em março foi lançada a primeira campanha de promoção do enoturismo português no Reino Unido, em Espanha, França, EUA, Brasil, Alemanha e Canadá, cujos resultados, atendendo à pandemia, ficarão muito aquém dos objetivos.

No seio dos conhecedores, Portugal está muito bem cotado internacionalmente. Na segunda edição do World’s Best Vineyards, prémio patrocinado pelo International Wine Challenge e que distingue “não apenas as melhores vinhas do mundo mas uma lista dos 50 lugares mais incríveis para degustar vinhos e aprender sobre o seu processo de produção”, Portugal está representado com dois nomes: Quinta do Crasto e Quinta do Noval.

O Crasto é repetente neste Top 50: no ano passado ficou em 4.o lugar, neste ano em 8.o, e Tomás Roquette não esconde o orgulho pela propriedade da família mas também pelo “enorme destaque” que a distinção representa para o Douro, “a única região representada no ranking”. Em 2019, pela Quinta de Sabrosa, famosa pela sua “piscina infinita” suspensa sobre o vale do Douro, passaram mais de 7 mil visitantes. “Poderiam ter sido 15 mil, se tivéssemos capacidade para os receber”, sublinha Tomás Roquette. E por isso a família está a preparar um grande investimento nesta área, designadamente recuperando edifícios para albergar uma nova loja, sala de provas renovada e um espaço para refeições mais alargado.

A intenção é também alargar o número de quartos (são apenas quatro atualmente) para receber turistas. E em ano de covid, os turistas rareiam, mas em contrapartida os portugueses têm aproveitado para redescobrir o Douro. “Julho está em linha com o ano anterior e temos muitas marcações para agosto, setembro e outubro”, diz.

A Quinta do Noval, em Vale de Mendiz, no Pinhão, é a segunda portuguesa, distinguida no 49.o lugar. Carlos Agrellos, diretor técnico da quinta que é propriedade dos franceses da AXA Millésimes, posou nas redes sociais com o galardão. A empresa diz-se “muito satisfeita” por fazer parte deste Top 50 da World’s Best Vineyards, cujo júri é composto por enófilos, comerciantes de vinhos e especialistas em enoturismo. Destacam a “localização privilegiada” desta propriedade, com uma vista de “tirar o fôlego”, no coração da região classificada como Património da Humanidade pela UNESCO. E não esquecem a referência aos Vintage da Quinta do Noval, que “a vêm definindo há mais de três séculos”.

A propriedade só recebe visitas privadas previamente agendadas e não agrupa reservas. Ou seja, “visitas muito personalizadas”. Pelo enoturismo da Quinta do Noval passam menos de 2 mil visitantes por ano. Mas há duas lojas onde é possível fazer provas sem marcação prévia: nas caves, em Vila Nova de Gaia, e junto ao cais do Pinhão, que abriu em fevereiro.