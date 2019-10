Portugal tem elevado desajuste de talentos face às necessidades do mercado

Portugal está entre os 34 países com um maior desajuste de talentos e com maior pressão salarial em setores altamente qualificados, de acordo com a oitava edição do Hays Global Skills Index, relatório publicado pelos especialistas em recrutamento da Hays em colaboração com a Oxford Economics e que analisa sete indicadores do mercado de trabalho.

Ao nível do desajuste de talentos, Portugal caiu de 9.4 para 8.6 em 2019, devido à descida da taxa de desemprego e à quantidade de ofertas de emprego disponíveis. Ainda assim, alerta o relatório, a escassez das aptidões pode estar a travar o crescimento dos negócios, sendo que “não há profissionais suficientes e disponíveis com as competências adequadas para preencher as vagas”.

O Index identifica o rápido desenvolvimento tecnológico como um dos principais fatores que contribuem para o desajuste de talentos. Em simultâneo, os empregadores “lutam para encontrar profissionais qualificados para preencher as ofertas”.

Portugal ocupa a oitava posição entre os países com maior desajuste, ligeiramente atrás de Espanha (10), França (10), Luxemburgo (10), Japão (9.8) e Dinamarca (9.5).

A descer

Apesar de registar um dos mais elevados níveis de pressão salarial em setores altamente qualificados, Portugal decresceu este ano de 9.9 para 8.3, ocupando o 8º lugar entre os 34 países analisados. México (10), Espanha (10), Nova Zelândia (10) Estados Unidos (9.6) e Alemanha (9.5) têm níveis superiores de pressão salarial.

O relatório adianta que o gap salarial entre setores altamente qualificados e não qualificados diminuiu, motivado pela queda dos salários no setor financeiro, a que acresce o facto da queda das taxas de desemprego não ser acompanhada de um aumento dos salários. A Hays salienta que há “um fenómeno global de estagnação de salários”.

Média de 5.5

O Index, criado com base em sete indicadores e com uma pontuação de 0 a 10 por indicador, concluiu que em flexibilidade ao nível da educação Portugal regista 5.2 pontos, na participação no mercado laboral, 5.1, na flexibilidade no mercado de trabalho, 6.1, no desajuste de talentos, 8.6, na pressão salarial, 5.1, na pressão salarial em setores altamente qualificados, 8.3 e zero na pressão salarial em ocupações de altamente qualificados. Portugal apresenta, assim, uma pontuação geral no índice de 5.5.

Segundo a Hays, uma pontuação geral acima de 5,0 indica que o mercado de trabalho está a enfrentar mais pressão do que o normal. Uma pontuação abaixo de 5,0 indica que o mercado está mais flexível do que o normal. A pontuação geral do índice deste ano de todos os países permanece inalterada em relação a 2018 com o valor de 5.4.

Para Paula Baptista, diretora geral da Hays Portugal, “apesar de Portugal continuar com uma conjuntura económica favorável, com uma taxa de desemprego que ronda os 6.7%, será uma oportunidade desperdiçada se as empresas não adequarem as medidas necessárias para se adaptarem a esta realidade do mercado laboral.”