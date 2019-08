Portugal tem o segundo cabaz de férias mais barato

É assim em todo o lado. Neste ano, o cabaz de férias está mais barato nos principais destinos do sul da Europa e, só no Algarve, os preços caíram 16% face ao ano passado, mostra o barómetro realizado pelo Post Office Travel Money para 2019.

A análise anual da cadeia de serviços financeiros incide sobre o preço de um café, uma cerveja, refrigerante, garrafa de água, protetor solar, repelente para insetos, um jantar para dois com vinho e um almoço sem bebidas em 20 regiões do sul da Europa. De fora ficam os preços do alojamento ou das viagens.

Em Portugal, foram identificadas duas zonas balneares – o Algarve e a costa lisboeta -, que foram comparados com destinos de praia na Bulgária, Turquia, Espanha, Grécia, Itália, França, Malta e Chipre. A informação, segundo indicam, foi obtida “com a ajuda dos organismos de turismo nacionais e regionais” e resulta de uma análise aos preços afixados em 2018.

Neste ano, o cabaz está mais económico. Isto é, há um embaratecimento dos produtos associados às férias. “A extensão da queda dos preços dá-nos a confiança de que, se escolherem bem, os turistas poderão encontrar férias económicas, que vão permitir estender os seus orçamentos”, revela Nick Boden, diretor do Post Office Travel Money, acrescentando que esta redução “pode ser um indicador de que os negócios do turismo estão mais disponíveis para atrair visitantes”.

A maior redução nos preços praticados verificou-se, precisamente, no Algarve, onde a fatura caiu 16,2%.

O cabaz de verão custa, agora, 62 euros no sul do país, quase metade do preço nas praias que rodeiam Lisboa. Na zona da capital, diz o Post Office, o pacote de verão custa, em média, 128,6 euros, mais 0,1% do que em 2018. Lisboa está, no entanto, longe de ser um dos mais económicos, ocupando o 18.o lugar da análise.

O Algarve, pelo contrário, está no topo dos destinos mais baratos, apenas batido pela Sunny Beach, zona balnear na costa do mar Negro, conhecida pela animação e vida noturna a preços de saldo, e onde estes serviços estão avaliados em 42 euros. O pódio fica completo com Marmaris, na Turquia, onde se podem adquirir os mesmos produtos por 64 euros.

Sorrento, em Itália, é o local que apresenta um cabaz de férias mais dispendioso: estes nove itens não podem ser adquiridos por menos de 154 euros; mais 112 euros do que na Sunny Beach, o local mais barato.

Mas o preço está longe de ser o único fator que determina o local de descanso. Segurança e acessibilidades também são importantes fatores na hora de decidir.