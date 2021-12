Portugal teve em 2020 maior subida de sempre na taxa de pobreza

jnpt250607ac viana do castelo bairro social da meadela criancas em risco pobreza alfredo cunha © Alfredo Cunha

A taxa de risco de pobreza teve em 2020, ano de embate da pandemia marcado por perdas de emprego e quebras de rendimento das famílias, a maior subida de sempre registada pelo INE, atingindo 18,4%. São mais 2,2 pontos percentuais do que a taxa registada no ano anterior, de 16,2%.

Os dados, avançados nesta sexta-feira com os resultados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento do INE, significam que cerca de 1,9 milhões de pessoas viviam no ano passado com menos do que 554 euros por mês. O valor é o correspondente a 60% da mediana de rendimentos nacional, o limiar de pobreza conforme este é definido em termos europeus.

Face à situação de 2019, caíram na pobreza no ano passado mais 228 mil pessoas, segundo avança o INE.

O agravamento do risco de pobreza foi sobretudo maior entre as mulheres, e em particular nas mulheres idosas, com aumentos de 2,5 pontos percentuais e de 3 pontos percentuais, respetivamente. Segundo os dados do inquérito, no ano passado 19,2% das mulheres viviam com menos de 554 euros por mês. Entre aquelas que têm mais de 65 anos, a percentagem sobe aos 22,5%.

