Portugal: um "hub tecnológico e de startups" onde o investimento estrangeiro soma pontos

Portugal tem vindo a atrair cada vez mais investidores estrangeiros, conquistando terreno naquele que é o objetivo de se tornar num hub tecnológico e de startups de relevância. A conclusão é do European Summer Market Report, um estudo da Berkshire Hathaway HomeServices (BHHS) - empresa do multimilionário norte-americano Warren Buffett -, que aponta "um crescente interesse em investir e viver" no país das quinas.

"O facto de as taxas de juro serem baixas, quando comparadas com outros países (situando-se atualmente nos 2,58%) e existirem várias iniciativas financeiras e possibilidades de obtenção de autorização de residência, têm contribuído para que o país se esteja a tornar-se um hub tecnológico e de startups com grande relevância", refere a companhia.

A procura por "um estilo de vida mais relaxado" aliada à possibilidade de desempenhar trabalho remoto tem impulsionado a fixação de pessoas e empresas não só em Portugal, como também em outros países do sul da Europa.

"O facto de estar em sexto lugar como um dos países mais seguros do mundo no ranking Global Peace Index 2022, aliado aos seus 300 dias de sol por ano são dois dos principais argumentos que atraem os investidores imobiliários para o país", diz Michael Vincent, CEO da BHHS Portugal Property, citadado em comunicado.

A Berkshire Hathaway considera ainda que, "embora com algumas limitações em termos de stock de oferta imobiliária, [o país] reúne diversas vantagens que o tornam num investimento acertado".

Joe Pyke, o diretor-geral da companhia em Portugal, reforça também a atratividade que este mercado tem verificado, adiantando que a imobiliária tem recebido "clientes de toda a Europa e, em particular, do Reino Unido, já que o inglês é uma língua falada muito amplamente aqui". O mesmo acontece com "compradores dos Estados Unidos da América, especialmente da Costa Oeste - provavelmente por causa do clima favorável e do custo de vida mais acessível".