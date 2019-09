Portugal vai ao mercado financiar-se até 1.250 milhões

Portugal realiza, na próxima quarta-feira, dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) a 10 e 15 anos, com um montante indicativo global máximo de 1.250 milhões de euros.

“O IGCP (Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública) vai realizar no próximo dia 11 de setembro pelas 10H30 horas dois leilões das OT com maturidade em 15 de junho de 2029 e 18 de abril de 2034, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros”, refere o anúncio divulgado pelo IGCP esta sexta-feira.

O anúncio já era esperado pelo mercado.

Os juros da dívida soberana portuguesa seguem a descer hoje a dois, a cinco e a 10 anos, face aos valor de ontem, estando a acompanhar também a queda dos juros de Espanha e de Itália.

Às 13H20, os juros da dívida a 10 anos desciam para 0,231% face aos 0,24% registados ontem.

Os juros da dívida a 10 anos desceram ao mínimo de sempre de 0,065% no dia 15 de agosto.

É esperado que o Banco Central Europeu anuncie na próxima quinta-feira um aguardado pacote de estímulos à economia que pode incluir um corte na taxa de juro, segundo a Reuters.

