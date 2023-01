Portugal vai passar a fazer testes à covid-19 a quem chega da China

© i-Stock

Portugal vai passar a fazer testes à covid-19, de forma aleatória, aos passageiros que chegam da China. A notícia foi inicialmente avançado pela SIC Notícias, e confirmada pelo DN junto de fonte do Ministério da Saúde.

Entretanto, o Ministério enviou um comunicado, onde é explicado que "a partir das 0.00 do dia 7 de janeiro de 2023, os passageiros de voos provenientes da China serão sujeitos a testagem aleatória, mas de caráter obrigatório" para despistagem das variantes em circulação.

Segundo explica a nota, "a testagem será já aplicada aos passageiros do voo proveniente da China e que aterra este sábado, 7 de janeiro, em Lisboa".

Além disso, é ainda referido que "serão aplicados mecanismos de monitorização de águas residuais no Aeroporto Internacional Humberto Delgado, em Lisboa e nas aeronaves provenientes da China, com vista à identificação de vírus SARS-CoV-2 e posterior sequenciação genómica."

No voo direto para Hangzhou, que sai de Lisboa no dia 8, domingo, os passageiros já terão de apresentar um teste negativo -- PCR ou de antigénio -- realizado num prazo máximo de 48 horas.

O Ministério da Saúde explica ainda que, além de as companhias aéreas serem "responsáveis pelo cumprimento da medida no embarque", os passageiros e a tripulação dos voos de e para a China "devem usar máscara durante o voo e reforçar as medidas de higiene, designadamente lavagem e desinfeção das mãos."

Depois de vários Estados-membros da União Europeia terem aplicado medidas de deteção e mitigação da covid-19 a quem venha da China, o Ministério da Saúde refere ainda que "Portugal continuará a monitorizar o cumprimento destas medidas no contexto da União Europeia e tendo em conta a troca permanente de informação com os outros Estados-membro e com as organizações internacionais de saúde".