Portugal vai suspender vacina da AstraZeneca

A Direção-Geral da Saúde e o Infarmed deverão anunciar a suspensão da administração da vacina da AstraZeneca em Portugal, avança o canal de televisão SIC Notícias.

Segundo a SIC, esta informação já foi transmitida aos centros de saúde, que devem parar de imediato de utilizar a vacina da universidade de Oxford.

O anúncio será feito numa conferência de imprensa nas instalações do Infarmed, agendada para as 19h30, que contará com a presença da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, o presidente do Infarmed, Rui Ivo, e o coordenador da task force para a vacinação contra a covid-19, Henrique Gouveia e Melo.