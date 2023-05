Portugal Ventures e governo do Paraná assinam acordo para apoiar startups

© Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI) do Paraná

A Portugal Ventures e o Governo do Paraná, através da Celepar - Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná -, e a Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), assinaram esta quinta-feira um acordo de cooperação que garante o apoio à seleção e prospeção de startups paranaenses, para que recebam incentivos do fundo de investimento nacional.

O principal objetivo da recém-firmada parceria, além do investimento em startups, é que a Portugal Ventures ofereça apoio estratégico e apoio à maturação das empresas, facilitando a sua instalação e entrada em terras lusas e no ecossistema de inovação europeu.

As startups do Paraná que forem selecionadas para participar nos processos que permitem aceder aos investimentos da Portugal Ventures, terão a oportunidade de se "estabelecer e distribuir os seus produtos pelo mundo", explicava Marcelo Rangel. O responsável da SEI, ressaltou, ainda, que a entidade que dirige também pode indicar empresas portuguesas para que possam criar novas parcerias no Brasil e realizar investimentos.

O presidente da Celepar, Gustavo Garbosa, acrescentou que as novas possibilidades de parcerias que se abrem com o assinar deste acordo, podem alavancar a inovação no Paraná e fomentar um intercâmbio de transformação digital. "Vamos estabelecer processos para viabilizar parcerias com startups em Portugal, o que nos permitirá diversificar o nosso portfólio em tecnologia", disse.

Além da celebração da parceria, a viagem a território nacional também serviu para estreitar relações entre o ecossistema de inovação do Paraná e Portugal, designadamente com uma visita ao Hub Creativo do Beato e à Agência Nacional de Inovação (ANI).