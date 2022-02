Portuguesa Hovione tem novo CEO: Guy Villax passa testemunho a Jean-Luc Herbeaux

Guy Villax passa a pasta de CEO da Hovione a Jean-Luc Herbeaux em abril © DR

A nova liderança marca o início de "uma nova fase na história da Hovione", fundada em 1959 por Diane e Ivan Villax - e, desde então, sempre gerida pela família -, que se traduz numa "ambiciosa estratégia de expansão e crescimento". É desta forma que a empresa justifica a mudança que põe novo homem ao volante.

Jean-Luc Herbeaux assume funções como novo CEO da Hovione a partir de 1 de abril. A decisão do conselho de administração da empresa define assim o sucessor de Guy Villax, que dirige a multinacional química-farmacêutica portuguesa desde 1997 e que vai manter-se ligado à empresa familiar, como administrador e acionista.

"Vinte cinco anos depois de ter assumido esta responsabilidade, chegou o momento de deixar a liderança nas mãos de alguém que todos sabemos capaz de nos tornar ainda mais competitivos e melhores, e de o fazer dentro do quadro de princípios e valores que definem a Hovione desde o primeiro dia: integridade, servir bem os nossos clientes, rigor cientifico e trabalho em equipa", afirmou Guy Villax. "É um orgulho para a Hovione e para Portugal contribuirmos em 10% dos novos medicamentos que todos os anos são aprovados pela FDA (Food and Drug Administration). Isto é fruto do talento dos nossos colaboradores e das nossas universidades", diz ainda.

Jean-Luc Herbeaux é o chief operating officer (COO) da Hovione desde 2020, tendo desenvolvido "um importante trabalho de reorganização e definição de estratégia" para preparar a empresa para os desafios de um mercado cada vez mais global e competitivo.

Nos últimos 25 anos a Hovione, duplicou o número de fábricas no mundo, viu a sua equipa aumentar de cerca de 450 para 2000 colaboradores, dos quais cerca de 1400 em Portugal, e tornou-se no maior empregador privado de doutorados em Portugal.

"Os nossos clientes são exigentes, os problemas que nos pedem para resolver implicam cada vez mais sofisticação e rigor do ponto de vista técnico, científico e industrial. As expectativas são, portanto, elevadas e a nossa responsabilidade aumenta à medida que a Hovione ganha mais protagonismo", revela Jean-Luc Herbeaux. "Produzimos em Portugal, na Irlanda, nos Estados Unidos e em Macau; e essa presença, nacional e internacional, será aprofundada com a consistência e qualidade que nos define desde sempre e assim continuará a ser."

O novo CEO da Hovione assume funções num momento em que a empresa tem em curso a execução de um ambicioso plano de investimentos anunciado em 170 milhões de dólares, com a ampliação e melhoramento das instalações em Portugal, na fábrica de Loures, Nova Jérsia, EUA, mas também em Cork, na Irlanda. Está também em planeamento a construção de um novo polo industrial no Seixal.

Antes de se mudar para Portugal para se juntar à Hovione, Jean-Luc Herbeaux ocupou vários cargos de liderança na Evonik, onde liderou a Linha de Health Care, tendo reposicionado o negócio, impulsionando uma agenda de crescimento intencional, sustentável e lucrativa. Os seus cargos anteriores, que incluíam cargos seniores na Europa e na Ásia, permitiram que ele desenvolvesse uma forte experiência na gestão de organizações globais complexas. Jean-Luc Herbeaux, tem formação em Engenharia Mecânica, pela Université de Technologie de Compiègne (UTC), França, com um mestrado e doutoramento em Engenharia Mecânica, ambos atribuídos pela Universidade de Houston nos EUA.