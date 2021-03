Portuguesa Mind Source cresce 7,4% em 2020

Dinheiro Vivo 05 Março, 2021 • 20:31 Partilhar este artigo Facebook

A Mind Source, empresa especializada em projetos de consultoria de tecnologias de informação e processos de negócio, apresentou, em 2020, um crescimento de 7,4%, face ao exercício de 2019 e corresponde a um volume de negócios de cerca de 10,3 milhões de euros.

Para este resultado contribuíram, de forma decisiva, as áreas da banca e seguros, com crescimentos notórios face aos 12 meses do ano anterior.

Estes números são, tal como é explicado em nota de imprensa, "fruto da política de expansão de negócio e de diversificação da área da atividade adotada pela empresa no ano passado".

Quanto às expectativas para 2021, tendo em consideração o atual contexto de pandemia, a Mind Source estabeleceu como principais objetivos para o ano corrente a "manutenção dos números convincentes que permitiram o crescimento de quase 7,5% em 2020". Para tal, a empresa nacional quer investir no desenvolvimento de produtos e soluções que permitam agregar valor futuro à organização e aumentar a qualidade de serviço do mercado e dos seus clientes.

A Mind Source prevê ainda um reforço da estratégia de formação e certificação das suas equipas, garantindo assim as competências e skills necessários para responder de forma mais eficaz aos pedidos dos seus clientes e parceiros.

Já no que à área dos recursos humanos diz respeito, a empresa visa desenvolver novas iniciativas que promovam o bem-estar dos seus colaboradores. A Mind Source apresentou em 2020 o Health Program, um programa concebido para lidar com as exigências impostas pela pandemia da covid-19 e que teve como objetivo assegurar as melhores condições de trabalho às equipas e garantir todo o apoio necessário para manterem a produtividade e trabalharem com todo o conforto e segurança. Este plano, que se irá manter em 2021, contou igualmente com apoios para os casos em que se verificou infeção pela covid-19.

"O ano de 2020 foi exigente por todos os motivos, mas naturalmente que se revelou um desafio com a pandemia que o caracterizou e que o influenciou totalmente. Ainda assim, a Mind Source apresentou resultados robustos, que testemunham a dedicação das nossas equipas e a sua capacidade de resiliência", afirma em comunicado Rui Reis, diretor executivo da Mind Source.

O mesmo responsável sublinha que "a empresa vai reforçar a estratégia de recursos humanos, assegurando o bem-estar dos seus colaboradores - o ativo mais importante da Mind Source - e garantindo que têm em 2021, à semelhança do ano anterior, todo o apoio necessário para serem produtivos e sobretudo felizes na empresa".

Por fim, a Mind Source foi ainda distinguida em 2020 e pelo 10º ano consecutivo como uma das Melhores Empresas Portuguesas para Trabalhar em Portugal, pela entidade Great Place to Work Institute, a autoridade global para a construção, sustentação e reconhecimento de culturas dos lugares de trabalho de alta confiança e elevado desempenho.