Portuguesas Mebo Games e Morapiaf juntas na criação e distribuição de jogos de tabuleiro

Com volumes de negócio semelhantes, a Mebo Games, editora e criadora de jogos de tabuleiro, e a Morapiaf, empresa especializada na distribuição destes mesmos produtos, fundiram-se, passando a ter mais de 90 jogos em catálogo.

Após esta aliança, todos os jogos passam agora a ser comercializados com a marca Mebo Games, e a empresa será detentora de mais de 15 licenças internacionais, prevendo-se que, no próximo ano, ultrapasse 1 milhão de euros em volume de negócios.

Gil d´Orey, fundador da Mebo Games, afirma em comunicado que "esta fusão irá gerar valiosas economias de escala, com uma equipa mais alargada e dedicada à gestão produtiva e comercial, maior capacidade financeira, uma plataforma logística reforçada e uma distribuição muito mais forte em Portugal e em Espanha".

Nos últimos anos, a Mebo Games tem vindo a apostar na internacionalização, tendo já editado vários dos seus jogos nos Estados Unidos, Espanha, França, Alemanha, Itália, Polónia, Rússia, Coreia do Sul, Japão, China e Brasil.

Até 2019 a exportação representava cerca de 30% do negócio da empresa mas, após a fusão, a expectativa é que a exportação ultrapasse 50% da faturação no período de 2 anos.

Do catálogo da Morapiaf fazem parte títulos bem conhecidos em Portugal como o "Dixit", "Dobble", "Ticket To Ride", "Jungle Speed" ou os "Lobisomens d'Aldeia Velha" que, a partir deste mês, passarão a ser comercializados com a marca Mebo Games.