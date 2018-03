Portugueses ajudam a melhor arranque de ano para o Turismo

Os ventos continuam a correr de feição para o Turismo nacional. Em janeiro, o número de hóspedes, de dormidas e de dias passados em Portugal voltou a crescer. O ritmo foi ligeiramente mais lento do que o registado em dezembro, muito por culpa dos turistas internacionais. Isto não foi suficiente, no entanto, para impedir o setor de registar o melhor arranque de ano desde 2013, data que marca o início da série contabilizada pelo INE.

Em janeiro, a hotelaria e outros alojamentos registaram pouco mais de um milhão de hóspedes (469,6 mil portugueses e 549,6 mil estrangeiros), valor que nunca tinha sido obtido no primeiro mês do ano. As dormidas, por sua vez, passaram para 2,5 milhões, um aumento de 5,1% face a igual período do ano passado, também um recorde para o primeiro mês do ano.

A contribuir para os números esteve um forte contributo dos portugueses, que aumentaram as dormidas em 7%. As dormidas concentraram-se principalmente na Área Metropolitana de Lisboa (peso de 32,2%), Algarve e Região Autónoma da Madeira (ambas com 18,9%).

Também a estada média cresceu, apoiada nos turistas nacionais. Os portugueses aumentaram a suas estadas em 3,9%, o que compensou menos dias passados pelos estrangeiros em Portugal e aumentou para 2,47 o número de dias que os turistas passam em Portugal.

Os proveitos, tal como as dormidas, estão no entanto a crescer a um ritmo mais lento. Em janeiro, ascenderam a 138,2 milhões de euros, mais 14% de proveito por aposento para 96,2 milhões de euros.