Portugueses analisam pressão de elétricos na rede de energia britânica

Jorge Antunes, diretor para a região EMEA da Hitachi Vantara. © DR

Pedro Junceiro 01 Fevereiro, 2021

A adoção em massa de veículos elétricos terá impacto nas redes elétricas de cada país - resta saber em que dimensão. Para avaliar esse peso no Reino Unido, a divisão portuguesa da Hitachi Vantara foi incumbida pelo governo britânico de fazer um levantamento dos desafios e exigências decorrentes do número cada vez maior de veículos elétricos nas estradas.

O projeto Optimise Prime pretende reunir dados relevantes e perceber como é que as redes de distribuição de eletricidade irão lidar com o previsível aumento de veículos elétricos nas estradas, sobretudo quando as exigências do carregamento se tornarem múltiplas e coincidentes entre si.

A analisar e interpretar esses dados está a divisão portuguesa da Hitachi Vantara, com Jorge Antunes, diretor para a região EMEA daquela companhia, a explicar que este é um projeto importante na medida em que o aumento de veículos elétricos nas frotas dos diferentes países poderá "levar ao colapso da rede de distribuição de energia, devido às necessidades de carregamento".

Atendendo a que prevenir é melhor do que remediar, o projeto Optimise Prime tem por objetivo "estudar tanto o comportamento dos veículos domésticos como o dos comerciais, que representam um desafio acrescido, na medida em que precisam de ser carregados mais frequentemente e de ter ao dispor vários pontos de carregamento. Contudo, criar esta infraestrutura sem uma análise das necessidades representaria um custo elevado, que se refletiria nas contas de eletricidade da população ou da própria frota, fatores que desincentivam a adoção desta alternativa de mobilidade. Assim, este projeto pretende identificar as necessidades que frotas elétricas de diversos serviços de transportes e entregas têm e desenhar possíveis respostas. Este é, atualmente, o maior projeto a nível mundial com veículos elétricos comerciais".

Planear e prever

Integrada neste projeto está uma equipa intersetorial de operadores de rede de distribuição, operadores de frotas e veículos de aluguer privado (como os da Uber e dos correios britânicos), bem como fornecedores de tecnologia para ajudar as redes a planear e promover a adoção em grande escala dos veículos elétricos.

"Colocando o projeto em termos práticos, se nos basearmos nas necessidades de exemplos atuais dos veículos a combustíveis fósseis, conseguimos estimar quais vão ser as necessidades de carregamento futuras. Se tivermos 100 veículos numa cidade que funcionam com diesel e se considerarmos que 80% dos mesmos serão convertidos em elétricos, será necessário saber a seguir onde é que vamos colocar os postos de carregamento adicionais para serem úteis a estes veículos."

No entanto, existem algumas limitações e esta previsão torna-se complexa, uma vez que os padrões de consumo e de utilização são bastante diferentes dos veículos diesel, explica o responsável. "No fundo, o que vai permitir este estudo é a compreensão em detalhe dessa dispersão de perfis de carregamento e de utilização para poder estimar como deve ser feita a distribuição da futura rede", complementa Jorge Antunes. Adianta ainda que a Hitachi Vantara em Portugal ficou com a "responsabilidade da recolha e tratamento dos dados dos 3 mil veículos elétricos envolvidos no projeto, através da plataforma de Internet of Things (IoT) Lumada, para depois, com base nesta informação, ser possível trabalhar modelos de tarifas e de consumo que permitam aos diversos operadores de energia prestar um serviço fiável e a preços interessantes para os clientes".

A escolha da divisão portuguesa da Hitachi Vantara assentou no reconhecimento que existe a nível internacional da qualidade do ensino superior e da engenharia em Portugal, algo que também já havia trazido para o país o desenvolvimento do software de Internet of Things há mais de dez anos.

Os resultados deste estudo, cuja apresentação será também da responsabilidade da equipa lusa da Hitachi Vantara, serão tornados públicos ao longo deste ano e poderão servir para outros governos tomarem medidas antecipadoras.