Portugueses compram online mas preferem levantar os produtos nas lojas

© Pixabay

Atualmente quase todas as gerações compram online. Aliás, de acordo com o último Retail Report da plataforma de tecnologia financeira Adyen, as compras em loja caíram 20%. Isto depois de em 2021, se ter dado um regresso às lojas físicas, após os confinamentos impostos pela pandemia. Assim, em 2022 e 2023, comprar online e recolher as compras na loja tornou-se a nova tendência de consumo. E, segundo a Adyen são já 75% dos consumidores nacionais que preferem esta forma de comprar.

Segundo o Retail Report, para a maior parte destes compradores, o PC continua a ser o dispositivo preferido pelas diversas gerações. E, embora o telemóvel seja uma constante na vida destes consumidores, oito em cada 10 compradores da Geração Z afirma que o computador é onde se sentem mais confortáveis. Esta é também uma preferência para 70% dos Millenials, assim como para 67+% dos Gen X e para 62% da faixa etária entre os 52 e 65 anos.

A Adyen revela ainda que para todas as gerações - exceto a mais antiga - o segundo dispositivo escolhido para comprar online é o smartphone. No caso dos consumidores mais velhos, a escolha recai na deslocação à loja.

"Nos outros grupos, cerca de 6 em cada 10 escolhem seus smartphones. No entanto, apenas 4 em cada 10 consumidores entre 18 e 51 anos veem a loja física como uma opção para realizar suas compras. O tablet surge por último, com cerca de 15% a usá-lo como dispositivo para comprar", detalha a Adyen.

Onde se compra?

A Geração Z e os Millenials preferem comprar através de páginas web (com 79% e 76%, respetivamente). Depois as preferências recaem sobre as aplicações com 6 em cada 10 jovens a escolher, assim como 5 em cada 10 Gen X. E, em todas as gerações apenas uma em cada 10 pessoas revelou comprar através das redes sociais.

Embora os portugueses escolham o online para comprar, a localização física da marca ainda desempenha um papel muito importante. 77% dos compradores mais jovens (Geração Z e Millennials) gosta de comprar online, mas levantar o seu pedido na loja. Uma opção partilhada pelas outras gerações e que a Adyen declara ser uma tendência que advém da aposta das marcas no phygital - "uma compra híbrida na qual o cliente é livre de decidir em que ambiente cada passo da compra é realizado".

Já no que toca à segurança da compra online, é a geração mais nova que menos se preocupa com o armazenamento de dados. Cerca de 59% dos Millennials e 49% da Geração Z não gosta que os seus dados de pagamento sejam armazenados, preferindo escrevê-los cada vez que realizam uma compra. Os valores crescem nas gerações mais velhas, com 66% para a Gen X e 67% para a seguinte.

A Geração Z e Millennials são as que mais concordam que as lojas armazenem os seus dados para acelerar o processo de compra, 39% e 52%, respectivamente.