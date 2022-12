Portugueses compraram mais 17% nesta Black Friday e Cyber Monday

Negócios faturam mais 11% nesta Black Friday e Cyber Monday © LUÍS COSTA CARVALHO/Global Imagens

Os portugueses compraram mais nesta Black Friday e Cyber Monday, comparando com o ano passado. Segundo o relatório da REDUNIQ divulgado esta sexta-feira, entre 21 e 28 de novembro, a faturação em pagamentos com cartão dos negócios em Portugal cresceu 11%, com uma maior expressão no aumento do número de compras efetuadas (+17%).

Só na sexta-feira, dia 25, os negócios conseguiram arrecadar mais 6% em faturação em relaçãoà Black Friday do ano anterior. Na segunda-feira seguinte, dia 28, o crescimento homólogo foi mais significativo, com mais 10% de faturação nesta Cyber Monday. Ainda segundo o REDUNIQ Insights, o fim de semana pós-Black Friday (26 e 27 de novembro) também registou uma variação homóloga positiva na faturação dos negócios (+14%).

Cada consumidor gastou, em média, o mesmo valor do ano passado (94 euros) mas realizou 5% mais em número de compras (três, no total).

Para Tiago Oom, diretor Comercial da UNICRE e porta-voz oficial do REDUNIQ Insights, os dados "comprovam que, apesar do contexto de inflação, os portugueses continuaram a comprar na Black Friday - até mais do que no ano passado. Para além disso, é possível aferir que apesar do aumento do valor médio de número de compras, o valor associado é semelhante ao registado no ano passado, o que pode ser justificado pela alteração do cabaz de consumo e pela consciencialização dos consumidores no tema da inflação. Além disso, o aumento de faturação está também relacionado com o facto de cada vez mais consumidores (e também negócios) aderirem aos pagamentos eletrónicos que, como temos visto nos últimos REDUNIQ Insights, têm registado uma taxa de utilização bastante significativa", explica em comunicado.

Ainda que todos os setores de negócio tenham apresentados performances positivas em comparação com o ano passado, a Moda, os Eletrodomésticos & Tecnologia e os Artigos de Decoração foram os que registaram maior impacto. Estes três juntos representaram cerca de 25% do total de faturação. No setor da Moda, em particular, destaque para o pronto-a-vestir, para os artigos de desporto e para as sapatarias, com pesos relativos de 6,4%, 2,1% e 0,8%, respetivamente, destaca o relatório.