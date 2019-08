Portugueses correm para os postos de combustível

A três dias do início da greve dos motoristas de matérias perigosas, a grande afluência de condutores já está a entupir vários postos de combustível, em Lisboa.

Após o anúncio do estado de emergência energética, decretado esta quinta-feira pelo Governo, o Dinheiro Vivo percorreu algumas das principais bombas de abastecimento da capital. Os condutores estão preocupados com as viagens de férias, mas também com a necessidade de abastecimento para continuarem a trabalhar, por isso estão já a precaver-se para enfrentar a greve na segunda-feira. Até porque já na quinta-feira à noite foram vários os postos de combustível, um pouco por todo o país, com registo de ruturas momentâneas.

Maria da Luz, geriatra, é uma das muitas portuguesas que esta manhã esteve na fila para abastecer. A cuidadora está preocupada com a eventualidade de ter de sair de urgência para comprar medicação e não ter como o fazer. Entre os vários entrevistados, a maioria revelou estar inquieta com as viagens planeadas nos próximos dias para gozar férias.