Portugueses depositam menos 7,6 mil milhões de euros no primeiro trimestre

A fuga aos depósitos continua a ganhar expressão há oito meses consecutivos. Só no primeiro trimestre de 2023 os bancos perderam 7,6 milhões de euros em depósitos das famílias portuguesas. Em março, o stock de depósitos de particulares nos bancos residentes voltou a cair pelo oitavo mês consecutivo, totalizando 174,8 mil milhões de euros, ou seja, menos três mil milhões de euros face ao final de fevereiro, revelou esta terça-feira, 2, o Banco de Portugal. Em fevereiro os depósitos de particulares recuaram 2,1 mil milhões de euros e em janeiro caíram 2,5 mil milhões de euros em comparação com o último mês de 2022.

Por outro lado, os certificados de aforro continuam a pontuar e no terceiro mês do ano as subscrições líquidas aumentaram 3,5 mil milhões de euros.

Já no que respeita às empresas, os depósitos continuaram a crescer. "No final de março de 2023, o stock de depósitos de empresas nos bancos residentes era de 65 mil milhões de euros, mais 0,9 mil milhões de euros do que em fevereiro. Estes depósitos cresceram 2,6% relativamente a março de 2022, o que representa um abrandamento em relação aos 5,1% observados em fevereiro", refere a nota estatística do banco central.

Menos créditos para comprar casa e mais empréstimos ao consumo

O Banco de Portugal dá ainda nota sobre a quebra na concessão de empréstimos para comprar casa. No final de março, foram emprestados 99,7 mil milhões de euros, um recuo de 0,1 mil milhões face a fevereiro, "A concessão destes empréstimos desacelerou, relativamente ao mês homólogo do ano anterior, pelo oitavo mês consecutivo: a taxa de variação anual passou de 4,8% em julho de 2022 para 1,9% em março de 2023", adianta. Já o crédito ao consumo subiu 4,6% face ao período homólogo para 20,6 mil milhões de euros.

Às empresas os bancos emprestaram 74,6 mil milhões de euros, menos 1,0% face a março de 2022. "Este foi o terceiro mês consecutivo em que os empréstimos às empresas se reduziram relativamente ao mês homólogo do ano anterior", adianta a instituição liderada por Mário Centeno. As empresas dos setores da eletricidade, gás e água, do alojamento e restauração e das indústrias transformadoras foram as que registaram uma maior redução dos créditos.