Portugueses entre os que mais orçamento reservam para comer fora

As famílias portugueses gastaram 9,2% do orçamento para despesas a comer em restaurantes, cantinas, cafés e outros estabelecimentos similares. O país está entre os seis Estados-membros da União Europeia que mais despendem a comer fora de casa. Com um gasto superior estão a Irlanda, a Espanha, Malta, Grécia e Áustria.

Pelo contrário, os gastos mais baixos registaram-se na Roménia, Polónia e Lituânia.

Os dados foram revelados pelo Eurostat no primeiro dia do ano e mostram que entre 2008 e 2018 a parcela da despesa total das famílias com serviços de restauração aumentou na maioria dos Estados-membros, sendo que o maior aumento foi registado em Malta (de 8,2% em 2008 para 12,6% em 2018), seguido pela Irlanda (+2,9 pontos percentuais) e Hungria (+2,5 pp).

Em Portugal registou-se um aumento de 1 ponto percentual.

Em 2018, as famílias europeias gastaram mais de 600 mil milhões (o equivalente a 3,8% do PIB europeu) em serviços de catering.