Portugueses esperam gastar em média 363 euros no regresso às aulas

Com o regresso às aulas cada vez mais próximo, os portugueses com estudantes a seu cargo fazem contas ao orçamento e preveem gastar, em média, 363 euros, de acordo com o Observador Cetelem. A despesa aumenta consoante o nível de ensino, com as compras do ensino secundário a custar, em média, 450 euros.

Os inquiridos que vão obter manuais escolares de forma gratuita referem que o montante que iram despender nesse material será agora usado em despesas familiares (57%) e na aquisição de outro material escolar (47%).

Leia também: Manuais escolares em mau estado? Não os aceite, diz a Deco

Do que diz respeito à poupança, apenas 30% dos portugueses com estudantes dependentes revela ter economias para a sua educação. A maioria (57%) não tem qualquer dinheiro de parte. Em termos regionais, é possível verificar que é na região Centro e da Grande Lisboa que se regista maior percentagem de indivíduos que têm ou tencionam ter uma poupança (58% e 55%, respetivamente), seguidos pelos residentes a sul do país (39%), norte (35%) e, por fim, Grande Porto (33%).

A semanada é também uma parte relevante para as famílias, que adiantam disponibilizarem, em média, 20 euros por semana para os estudantes gastarem no período de aulas.