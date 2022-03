Portugueses ficaram com 187 milhões de euros em notas de escudo que já não vão poder trocar

nota 500 escudos bdias final

Os residentes em Portugal ficaram com 186,9 milhões de euros em notas de escudo que já não vão poder trocar, revelou o Banco de Portugal (BdP), esta quarta-feira.

O balanço final da campanha da troca de escudos por euros, que arrancou em 2006, quatro anos depois da entrada em circulação do euro, em 2002 --, mostra ainda que, neste período, foram trocados escudos no montante de 159,3 milhões de euros.

Este é o balanço final e definitivo porque no passado dia 28 de fevereiro acabou a última oportunidade de trocar escudos em Portugal. Não haverá mais campanhas para trocar notas de escudos.

A diferença entre o que ficou na posse do público (quase 187 milhões de euros) e o que foi trocado (quase 160 milhões) será registado como proveito extraordinário do Banco de Portugal. É um valor "relevante" e ascende assim cerca de 26 milhões de euros no total, disse Pedro Marques, diretor do departamento de emissão e tesouraria do banco central governado por Mário Centeno.

O administrador responsável por esta área, Hélder Rosalino, explicou que que o valor relativamente elevado em escudos não entregues ao BdP pode ter várias explicações.

As pessoas ficaram com notas por "interesse numismático", por motivos de coleção, por terem ficado esquecidas algures e haver "notas perdidas" ou por essas notas "não estarem em condições", estarem danificadas, elenco Rosalino.

