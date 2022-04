Portugueses fizeram 17,5 milhões de viagens em 2021 e deslocações ao estrangeiro subiram 50%

(Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

O ano de 2021 foi marcado por uma recuperação no turismo face a 2020. No ano passado, os portugueses realizaram 17,5 milhões de viagens, um crescimento de 21,6% em comparação com o ano anterior (14,4 milhões de viagens), revelam os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira, 27. Apesar da recuperação, os valores ficaram ainda -28,4% abaixo dos registados em 2019, no período pré-pandemia.

Os residentes continuaram a mostrar vontade de viajar no país, com uma subida de 20,2%, mas foram as viagens para o exterior que assumiram um maior crescimento, com uma subida de 48,8%, no cômputo geral do ano. A sede de viajar para outros países é evidente olhando apenas para os últimos três meses do ano. Entre outubro e novembro as viagens com destino ao estrangeiro dispararam 547,3% (-37,0% face ao mesmo período de 2019), totalizando 398,9 mil viagens.

Os motivos de "lazer, recreio ou férias" justificaram a maioria das viagens realizadas entre janeiro e dezembro de 2021, correspondendo a a 52,5% do total de deslocações realizadas. A visita a familiares ou amigos ocupa a segunda posição nas motivações que originaram viagens no ano passado.

"No conjunto de 2021, a região Centro manteve-se como a principal região de destino das viagens realizadas em território nacional, concentrando 29,2% do total (-3,2 p.p. face a 2020), seguindo-se a região Norte (22,2% do total; +0,4 p.p.). O Algarve foi a região que mais preponderância ganhou face ao ano anterior (+1,4 p.p.; +3,0 p.p. em 2019), reforçando a 3ª posição como principal destino das viagens nacionais (17,4%)", acrescenta o gabinete de estatística.

Já fora de portas, Espanha e França continuaram a liderar as preferências dos portugueses na hora de fazer as malas. O Reino Unido deixou o terceiro lugar do pódio e desceu até à sexta posição e cedeu lugar à Itália, que foi o terceiro país para onde os residentes mais viajaram em 2021.

"Entre as viagens realizadas ao estrangeiro, 82,4% tiveram como destino os países da União Europeia (+3,0 p.p. face a 2020)", acrescenta o INE.

Outro dos destaques diz respeito ao número de noites. No total, no ano passado, cada turista pernoitou, em média, 6,62 noites (6,72 em 2020 e 5,45 em 2019), "tendo-se registado valores muito elevados nos meses pandémicos de janeiro e fevereiro de 2021 (9,70 noites e 6,64 noites, respetivamente) face aos mesmos meses de 2019 e 2020 em que a pandemia ainda não se tinha iniciado em Portugal".

Viagens no país marcam 4º trimestre

Já no último trimestre do ano, as viagens dentro de Portugal corresponderam a 91,3% das deslocações (4,2 milhões) e aumentaram 84,0%. No total, entre outubro e dezembro de 2021, os residentes realizaram 4,6 milhões de viagens, o que correspondeu a um acréscimo de 96,1%.

"A grande variação observada deveu-se ao facto de no período homólogo terem sido implementadas medidas mais restritas à circulação, em especial nos meses de novembro e dezembro",justifica o INE.

No entanto, os valores ficaram ainda abaixo dos verificados no mesmo trimestre de 2019 (-16,5%, período em que se realizaram 5,5 milhões de viagens).