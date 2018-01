Portugueses gastam mais 18 milhões por dia no Natal

Os portugueses gastaram mais 661 milhões de euros durante a época de natal. Entre levantamentos e compras, foram movimentados 7,603 mil milhões de euros entre 27 de novembro e 31 de dezembro. Por dia, foram mais de 18 milhões de euros em comparação com o mesmo período de 2016, segundo os dados da SIBS, gestora da rede Multibanco.

Ao Dinheiro Vivo, as associações notam que houve um aumento do consumo no último Natal, mas referem também que os portugueses estão a recorrer cada vez mais aos pagamentos eletrónicos.

“Os dados não significam necessariamente que as pessoas estão a gastar mais. Notamos que há uma tendência muito generalizada para usar meios eletrónicos de pagamentos”, assinala Vasco de Mello. O vice-presidente da Confederação do Comércio e Serviços diz, ainda assim que houve “mais consumo em relação a 2016”.

Nuno Camilo, presidente da Associação dos Comerciantes (ACP) do Porto destaca que há uma “digitalização do comércio tradicional” e uma adesão “cada vez maior das pessoas” a novos meios de pagamento”.

O presidente da ACP refere-se ao aumento mais expressivo das compras (+12,9%) em relação aos levantamentos (+4,86%) em caixas Multibanco. No último Natal, os portugueses pagaram com cartão 4,542 mil milhões de euros em compras; os levantamentos foram de 3,061 mil milhões de euros.

Os supermercados representaram mais de um quarto (25,3%) das compras presenciais durante a época de Natal. A moda continua a ser o segundo setor onde são feitos mais gastos. Em terceiro lugar situa-se o segmento de restauração, que ultrapassou os gastos nas gasolineiras e nas áreas de cultura, entretenimento e eletrónica.

Os dias 23 de dezembro e 24 de novembro (dia da Black Friday) foram aqueles nos quais se registaram mais compras em 2017. No dia 23 de dezembro, foram registadas cinco milhões de operações. Às 12.11 horas deste mesmo dia, registaram-se 263 operações em simultâneo.

Nas compras pela Internet, os portugueses gastaram mais de 250 milhões de euros só em dezembro, o que compara com os cerca de 200 milhões de euros despendidos no mesmo mês de 2016.