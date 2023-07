Portugueses gastam mais 88% em compras online se não tiverem de pagar portes

(Imagem de Arquivo) © Gerardo Santos / Global Imagens

Comprar online já se tornou um hábito em Portugal, mas as aquisições através da internet crescem se os consumidores não tiverem de pagar os portes. Diz o KuantoKusta que se existir a oferta de portes, aumenta em 88% o valor gasto por encomenda.

Segundo o comparador de preços, e de acordo com o estudo que realizou no primeiro semestre deste ano, "esta diferença no valor gasto quando os portes não são pagos representa um crescimento de 8,09% em relação ao ano anterior".

O estudo do KuantoKusta teve como objetivo perceber o real impacto que o pagamento de portes tem nas decisões de compra dos consumidores, concluiu, por exemplo que, "nas categorias de lifestyle, que englobam produtos com valor unitário mais baixo e de compra recorrente, o efeito percentual dos portes gratuitos no aumento do ticket médio é ainda mais impressionante".

Assim, e caso os portes sejam gratuitos, os consumidores desembolsam uma média de 129,32 euros em brinquedos em produtos de puericultura, o que significa mais 337,17% do valor médio de compras em lojas e comerciantes que cobram portes de envio (29,47euros).

Em artigos de "e casa e decoração e de papelaria e escritório, o aumento do valor gasto quando os portes são gratuitos é de 227,56% e 226,55%, respetivamente", revela ainda o KuantoKusta.

Ainda na senda dos portes grátis, os consumidores nacionais gastam em média, mais 125,61% em encomendas de smartphones e acessórios, e mais 112,14% em produtos de imagem e som.

Por outro lado e quanto se fala em portes pagos, 7,99% do valor total da encomenda corresponde aos custos de envio. Aqui áreas como escritório e papelaria, cultura e lazer, e animais de estimação tê a maior incidência dos portes no valor total da encomenda, com 17,95%, 16,73% e 14,55%, respetivamente.

"A oferta de portes gratuitos é cada vez mais um fator importante para convencer os consumidores, especialmente em categorias de produtos com compras recorrentes e valor unitário mais baixo", alerta Ana Rego, gestora de comunicação do KuantoKusta.