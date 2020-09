Portugueses gastaram 4,7 milhões por dia em Raspadinhas

A Santa Casa registou, no ano passado, vendas brutas de 1.718 milhões de euros com a Raspadinha, o que significa que os portugueses gastaram em média 4,7 milhões de euros por dia nesta lotaria instantânea. As vendas da Raspadinha cresceram 7,8% face a 2018 e pesam agora 51,1% no total de vendas brutas da Santa Casa.

Segundo o relatório e contas dos Jogos Santa Casa, as receitas brutas com a exploração dos jogos sociais atingiram, em 2019, 3.360 milhões de euros, um crescimento de 8,5% face ao exercício de 2018. No ano passado, a Santa Casa distribuiu mais de dois mil milhões de euros em prémios, um valor nunca antes alcançado. O Porto foi o distrito que mais “altos prémios” obteve, no total de 13, logo seguido de Lisboa, com 12.

O Placard manteve o ritmo de crescimento dos últimos anos, tendo atingido em 2019 vendas de 634 milhões de euros, mais 20,3% quando comparado com 2018.

O Euromilhões, o jogo que se propõe criar excêntricos, registou no ano passado as vendas de 727 milhões de euros, a que se soma os 98 milhões totalizados com o M1hão. No conjunto, estes jogos atingiram vendas de 825 milhões de euros, mais 2,5% do que em 2018.

As apostas mútuas atingiram os 931 milhões de euros em vendas no ano passado, um crescimento de 2,5%. O Totoloto originou receitas brutas de 100 milhões de euros no ano passado, um aumento de 3% face a 2018. Já as vendas do Totobola caíram 16,6%, para cinco milhões.

A Lotaria Nacional totalizou 76 milhões em 2019 (um aumento de 11%), a Clássica totalizou vendas brutas de 52 milhões (mais 12,6%), a Popular somou 25 milhões (mais 9%).

Estado com mil milhões

As vendas brutas da atividade dos jogos sociais geraram “um retorno direto para o Estado de 1.000 milhões de euros, entre resultados distribuídos aos beneficiários dos jogos sociais e impostos arrecadados”, sublinha Edmundo Martinho, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no relatório e contas de 2019. O retorno total à sociedade ascendeu a 3.265 milhões de euros, o que corresponde a 97% das vendas, adianta ainda.

Os resultados líquidos da atividade totalizaram 775 milhões de euros, o que representa um aumento de 4,3%.

Na mensagem do relatório, Edmundo Martinho demonstra também preocupação quanto ao desenvolvimento da atividade face ao surto pandémico de covid-19. Como escreve, “a receita dos jogos sociais do Estado apresenta uma contração imensa que não sabemos ainda como vai evoluir nos próximos meses”.