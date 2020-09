Portugueses gastaram 4,7 milhões por dia em raspadinhas

A Santa Casa registou, no ano passado, vendas brutas de 1.718 milhões de euros com a raspadinha, o que significa que os portugueses gastaram em média 4,7 milhões de euros por dia nesta lotaria instantânea. As vendas da raspadinha cresceram 7,8% face a 2018 e pesam agora 51,1% no total de vendas brutas da Santa Casa.

Segundo o relatório e contas dos Jogos Santa Casa, as receitas brutas com a exploração dos jogos sociais atingiram, em 2019, 3.360 milhões de euros, um crescimento de 8,5% face ao exercício de 2018. No ano passado, a Santa Casa distribuiu mais de dois mil milhões de euros em prémios.

O Placard manteve o ritmo de crescimento dos últimos anos, tendo atingido em 2019 vendas de 634 milhões de euros, mais 20,3% quando comparado com 2018.

Em sentido inverso encontra-se o Euromilhões. O jogo que se propõe criar excêntricos continua a registar uma perda de interesse por parte dos apostadores portugueses. No ano passado, as vendas deste jogo ficaram-se pelos 727 milhões de euros, uma quebra de 9,7% face ao ano anterior.

(em atualização)