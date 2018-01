Portugueses gastaram mais de três mil milhões em compras no mês do Natal

Os portugueses gastaram mais de três mil milhões de euros de euros em compras no mês do Natal na rede Multibanco. 23 de dezembro, dia de antevéspera de Natal, foi o dia com maior número de compras, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pela SIBS, gestora da rede Multibanco. Entre compras e levantamentos, os portugueses movimentaram mais de seis mil milhões de euros em dezembro.

Os supermercados representaram mais de um quarto (25,3%) das compras presenciais durante a época de Natal. A moda continua a ser o segundo sector onde são feitos mais gastos. Em terceiro lugar situa-se o segmento de restauração, que ultrapassou os gastos nas gasolineiras e nas áreas de cultura, entretenimento e eletrónica.

23 de dezembro e 24 de novembro (dia da Black Friday) foram os dias do ano onde se registaram mais compras em 2017. Dia 23 de dezembro foram registadas cinco milhões de operações. Às 12h11m17s deste mesmo dia, registaram-se 263 operações em simultâneo.

Em dezembro foi batido o recorde de processamento mensal, com mais de 100 milhões de

compras nos terminais de pagamentos da rede SIBS; no mesmo mês, foram processados mais de 250 milhões de operações.

Compras no online crescem

Nas compras pela Internet, os portugueses gastaram mais de 250 milhões de euros só no mês de dezembro, o que compara com os cerca de 200 milhões de euros despendidos no mesmo mês de 2016. Graças a este crescimento, as compras online dos portugueses representaram 6,7% do total de compras em 2017.

Durante a época de Natal, os portugueses gastaram mais nas viagens e transportes (22,2%) e em cultura, entretenimento e eletrónica (13,6%). O Black Friday (24 de novembro) foi o dia com maior número de compras online.

Estrangeiros representam 5%

Os estrangeiros representaram mais de 5% dos levantamentos e compras em lojas no mês do Natal, com cerca de 350 milhões de euros movimentados. O alojamento (17,7%) e a restauração (16,7%) foram os sectores com mais gastos durante o mês de dezembro.

Os cartões emitidos em França registaram a maior percentagem de transações em Portugal, com 20,3%, seguidos pelos cartões do Reino Unido (15,6%), Espanha (8,5%), Alemanha (6,1%) e Angola (6%).

(Notícia atualizada às 11h50 com mais informação)