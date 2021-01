Portugueses lideram no abandono do dinheiro físico

Um estudo divulgado esta quinta-feira mostra que sete em cada 10 portugueses reduziram ou abandonaram por completo os pagamentos com notas e moedas, com a maioria a preferir pagar com cartão.

"Portugal é de entre os países europeus o que regista maior aversão a pagamentos em numerário e ao toque físico em terminais de pagamento automático", refere um comunicado com as conclusões do estudo 'X Relatório de Tendências de Meios de Pagamento' realizado pela Minsait Payments, filial da Minsait, uma empresa da Indra.

"Mais de 50% da população adulta bancarizada internauta de todos os países analisados reduziu ou abandonou o pagamento com numerário, um dado que em Portugal sobe para 73,9%", salienta.

Segundo o estudo, "quase 6 em cada 10 portugueses consideram o cartão como o seu principal meio de pagamento, 13,6% mais do que em 2019".

O estudo conclui que "oito em cada 10 portugueses preferem comprar online com cartão bancário e 56% utilizam a funcionalidade contactless na loja".

"De acordo com o estudo Portugal é o país que mais utiliza o computador pessoal para efetuar compras online, ao contrário dos outros países analisados onde o smartphone é o dispositivo dominante neste tipo de compra", adianta.

Diz ainda que 65% dos gestores e executivos entrevistados "consideram que a pandemia afetou de forma positiva o uso dos meios de pagamento ao acelerar a sua digitalização".

Muitos governos na Europa têm adotado a estratégia de confinamento da população e encerramento de estabelecimentos físicos, para tentar conter a epidemia do novo coronavírus.

O estudo foi realizado com a colaboração de Analistas Financeiros Internacionais (AFI) e incluiu as opiniões de mais de 80 executivos do sector bancário e mais de 4.400 inquéritos a clientes bancários de Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido e América Latina, além dos números oficiais publicados pelos diferentes reguladores, explica o comunicado.