Portugueses partem para nova crise com poupanças acima do nível pré-pandemia

O primeiro-ministro, António Costa, acompanhado pelo Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e pela presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, durante a sessão solene comemorativa do 175.º aniversário do Banco de Portugal na sede da instituíção em Lisboa, 03 de novembro de 2021 © TIAGO PETINGA/LUSA

É um ponto que pode ser visto como positivo no atual contexto de agravamento do poder de compra por causa da inflação muito elevada: a taxa de poupança das famílias portugueses terminou o ano de 2021 nos 10,9% do rendimento disponível, bastante acima do valor pré-pandemia, indica o Banco de Portugal no boletim económico de maio, divulgado esta quinta-feira.

No ano passado, "as famílias tiveram um aumento do rendimento disponível, o que sustentou a recuperação do consumo" e a sua taxa de poupança "diminuiu de 12,7%, em 2020, para 10,9%, em 2021, mas manteve-se acima da anterior à pandemia". O rácio de poupança dos particulares tinha ficado em 7,2% do rendimento disponível em 2019, refere o banco central governado por Mário Centeno.

