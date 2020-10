Portugueses planeiam gastar 320 euros durante a Black Friday

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Mesmo com as mudanças trazidas pela pandemia de Covid-19 os portugueses continuam interessados em comprar durante a Black Friday, aproveitando os habituais descontos. Um estudo feito pela Netsonda para a Worten revela que 84% dos inquiridos tenciona comprar durante as campanhas na Black Friday.

Em média, os inquiridos revelaram que planeiam gastar cerca de 321,61 euros durante esta campanha, mais 17 euros do que os números registados no ano passado.

Num ano atípico, mais de um terço dos inquiridos (36%) refere que tenciona comprar apenas online, um aumento de 22 p.p face a 2019. Já 41% indica que pretende comprar tanto online como em loja, um recuo de 11 p.p. A opção de comprar apenas em loja é a mais diminuta este ano (12%), um significativo decréscimo face aos 23% de 2019.

Apesar das mudanças nos canais preferenciais de compra, mantém-se constante o top dos produtos mais procurados. A tecnologia continua a reunir preferências, sendo apontada como o tipo de produto mais procurado (55%, mais 10 p.p face a 2019), com maior impacto junto do género masculino (62%). Seguem-se a moda e acessórios (49%), eletrodomésticos (36%) e perfumes e cosmética (25%).

A grande maioria dos inquiridos revela que faz compras para si próprio durante esta altura de promoções (87%), seguida pelas compras para o/a companheiro/a (50%) e filhos (39%).

Em relação a cadeias de lojas que associam à Black Friday, empresas como a Worten, Fnac, Media Markt, Rádio Popular, Zara, El Corte Inglés, Bershka ou Mango figuram na lista.

"O contexto da pandemia acelerou muitíssimo o consumo online, quebrando barreiras nos hábitos de compra de milhares de portugueses. Acreditamos que essa tendência veio para ficar e prova disso é o facto de, durante a próxima Black Friday, quase 40% dos portugueses admitir comprar exclusivamente online", indica Inês Drummond Borges, diretora de marketing da Worten, citada em comunicado.

"Sendo a Worten a marca top of mind dos portugueses relativamente a esta campanha, estamos a contar com um aumento significativo das vendas em Worten.pt, ao longo do mês de novembro. Aliás, este ano, a grande alteração passa por estarmos durante todo o mês em campanha, para que se evitem picos de afluência e as visitas e compras possam ser feitas com tempo e com toda a segurança nas nossas quase 200 lojas e no site", afirma a responsável.

Este estudo contou com uma amostra de mil pessoas, entre os 18 e os 54 anos.