Portugueses retomam casamentos e eventos adiados. © DR

O setor de eventos ultrapassou, em fevereiro, a atividade pré-pandemia em 7% e vai alcançar, em junho, um crescimento de cerca de 92% face a 2019, avança a app Fixando, plataforma online de contratação de serviços, com base numa análise ao mercado e aos pedidos de cerca de 23 000 utilizadores da plataforma, entre 2020 e 2022.

Em fevereiro, as atividades que registaram os sinais mais positivos desta retoma foram o aluguer de insufláveis (+105% face a janeiro), o aluguer de viaturas (+89%), as estruturas para eventos (+72%), os cabeleireiros e maquilhadores (+65%), o aluguer de roupa (+47%) e o catering (+39%).

A Fixando adianta, em comunicado, que o setor de eventos, já em janeiro deste ano, registou um aumento na procura mensal na ordem dos 54% face a dezembro, o que evidencia a tendência para 2022: a concretização dos eventos que foram sendo adiados ao longo dos últimos dois anos, como casamentos, bem como a retoma em força das atividades e hábitos sociais pré-pandemia.

A diretora de novos negócios da Fixando, Alice Nunes, avança que "o alívio das restrições anunciado vai permitir, finalmente, uma recuperação consolidada deste setor".

Apesar do otimismo que estes indicadores podem trazer a estes profissionais, a mesma responsável, em comunicado, alerta para a possibilidade de incapacidade do setor em responder ao crescimento rápido da procura, com áreas onde os preços, inevitavelmente, vão aumentar e alguns serviços estarão sobrelotados, como locais para eventos ou as empresas de catering.

"Mesmo com alguns momentos de retoma, nomeadamente nos meses da primavera e verão, estes não foram suficientes para aliviar o forte impacto das medidas restritivas e da incerteza da evolução da pandemia, mas, com o aumento da procura previsto, já será possível falar de uma retoma robusta e consolidada", reforça Alice Nunes.