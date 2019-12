Portugueses são dos europeus que menos pedem crédito no Natal

Portugueses são dos consumidores europeus que menos pedem dinheiro emprestado para comprar os presentes de Natal. De acordo com o estudo da Intrum European Consumer Payment Report 2019, apenas 7% dos portugueses pede dinheiro emprestado ou aumenta o plafond do cartão de crédito para as compras de Natal.

Portugal é apenas ultrapassado pela Alemanha, onde apenas 6% dos consumidores faz. A média europeia fixa-se nos 14% e no topo da tabela dos que mais recorrem ao crédito está a República Chvfa, com mais de metade (51%) a afirmar que pede dinheiro para pagar os presentes nesta quadra.

O estudo revela que os consumidores portugueses estão entre os que mais se preocupam em como pagar os presentes de Natal, aparecendo em segundo lugar no ranking dos 24 países europeus participantes, com 40% dos inquiridos a expressarem esta preocupação.

“O Natal é uma época do ano marcada pelo consumismo e é necessário que os portugueses saibam gerir as suas economias para que realizem compras conscientes”, refere Luís Salvaterra, Diretor-Geral da Intrum.

“A Intrum aconselha os portugueses a treinarem, ao longo do ano, a sua capacidade para gastar dentro das suas possibilidades, pensar duas vezes antes de efetuar uma compra de forma a avaliar o preço/produto, e caso realizem algum plano de pagamento, é fundamental que mantenham o compromisso assumido. Se enfrentarem dificuldades financeiras, o passo a seguir é sem dúvida pedir aconselhamento de forma a evitar problemas maiores e assim, controlar a sua situação financeira”.

O estudo indica ainda que os pais são um público-alvo “bastante vulnerável à pressão social”, gastando mais dinheiro com os seus filhos do que realmente podem. Para isso, as redes sociais têm um papel fundamental na criação de pressão sobre os “consumidores modernos”. Mais de metade dos portugueses (59%) e 38% dos europeus, de todas as idades, são da opinião que as redes sociais criam uma pressão para consumir mais do que deviam.

Dos 1000 portugueses entrevistados, 28% indicou que gasta mais dinheiro nos presentes do que deveria.