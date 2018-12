Portugueses superam britânicos no Algarve

Os empresários da hotelaria nacional indicam que este ano, pela primeira vez, houve mais turistas nacionais do que britânicos no Algarve, segundo um inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), a que o DV/JN teve acesso.

A perda do mercado do Reino Unido é uma preocupação crescente para os hoteleiros portugueses. No ano passado, apenas 6% dos inquiridos apontavam o Brexit como um dos constrangimentos para 2018; mas, este ano, o impacto da saída do Reino Unido da União Europeia foi referido por 18%, sobretudo por empresários algarvios e madeirenses, destacou a diretora executiva da AHP, Cristina Siza Vieira. Ainda assim, o brexit aparece em segundo lugar no topo dos desafios. Os empresários elencam o custo com água, gás e eletricidade como o principal.

No próximo ano, o Reino Unido só terá melhor performance para 12% dos inquiridos. No pódio, mercados como o nacional deverão continuar a crescer, assim como o número de visitantes oriundos de Espanha e França. Já as oportunidades vão estar nos turistas dos Estados Unidos da América, da China e do Brasil.

Outra das preocupações dos hoteleiros para 2019 é a taxa de ocupação por quarto. Apenas 22% acreditam que será melhor do que este ano, sobretudo nas regiões Norte e Centro. No entanto, a clara maioria perspetiva uma melhor performance nas receitas e no preço médio. Ainda segundo a AHP, setembro continuará a “destronar” agosto.