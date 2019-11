Portugueses tencionam gastar em média 388 euros no Natal

Neste Natal, os portugueses tencionam gastar, em média, 388 euros, valor que supera os 382 euros registados no ano passado. Os dados são do estudo de Natal do Observador Cetelem.

O observatório revela que a maior fatia destina-se aos presentes, onde os inquiridos apresentaram um orçamento médio de 234 euros. Segue-se a alimentação: ao todo, os portugueses esperam gastar 141 euros em produtos como bacalhau, bebidas ou chocolates. Ainda assim, o valor destinado a mercearia apresenta uma descida face ao Natal passado, de 47% para 36%.

Para último ficam as decorações natalícias, apenas 3% dos portugueses que participaram no estudo vai comprar novos artigos, registando-se um orçamento médio de 12 euros.

O estudo indica ainda que, tal como em 2018, um quarto dos inquiridos refere gastar metade ou mais do subsídio de Natal nesta quadra. Ainda assim, há uma fatia significativa de portugueses que não pretende dar uso a este dinheiro extra (32%).

A maior diferença em relação ao ano passado está na percentagem daqueles que revelam gastar todo o subsídio de Natal. Este ano, apenas 5% afirma fazê-lo, contrastando com os 11% de 2018.

É na faixa etária dos 35 aos 54 que se encontram os portugueses que pretendem gastar mais dinheiro nesta época.