Portugueses vão gastar em média 377 euros em compras de Natal

Os portugueses deverão gastar uma média de 377 euros em compras de Natal este ano. Em comparação com os valores despendidos o ano passado, assiste-se a uma diminuição de 5,2%, quando foram gastos, em média 398 euros. Esta é uma das conclusões do Estudo "Compras de Natal" do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM Porto), que nesta 14ª edição concluiu, entre vários outros pontos, que 25,1% dos 480 indivíduos, maiores de 18 anos que participaram neste estudo, revelaram que não vão comprar presentes de Natal.

Aqueles que vão oferecer presentes nesta época e que têm filhos, garantem que a totalidade das ofertas será para os seus descendentes. Já 67% diz que vai comprar prendas para cônjuge e 63% para os pais, irmãos e outros familiares. Para amigos, apenas 30% dos inquiridos afirma que vai comprar alguma coisa.

"No contexto de instabilidade e alterações profundas vividas pelos consumidores, quisemos perceber as alterações de hábitos, tendo-se constatado que 55% dos consumidores afirmam ter alterado hábitos, concretamente, redução de custos com compras de natal (42%), diminuição do número de pessoas para as quais compra prendas de Natal (34,3%)", referem os autores do documento.

Subsídio de Natal

Quase 80% (78,3%) dos participantes no estudo revelaram que vão receber subsídio de Natal. Mas 22% da amostra não recebe o incentivo nesta altura, o que poderá ter consequências no comportamento face às compras de Natal, refere o estudo.

Dos que vão receber o subsídio, 2,1% não o vai utilizar para efetuar compras de Natal, sendo igual o número de respondentes que o gastarão na totalidade. Em comparação com os anos de 2021 e 2020, os responsáveis pelo estudo destacam algumas alterações no que ao valor percentual de indivíduos que não vão gastar qualquer valor do subsídio de Natal em compras diz respeito (8% em 2020; 14,3% em 2021, 2,1% em 2022).

Já um terço dos inquiridos estima gastar entre 11% e 25% do subsídio de Natal e outro terço prevê gastar entre 26% e 50%.

As prendas

Para as crianças até aos 12 anos, as prendas mais oferecidas são brinquedos (24,2%), roupa/calçado (24,2%) e livros (15%). Já para os adolescentes, até aos 18 anos, as compras são de roupa/calçado (32%), acessórios (22%) e livros (18%). Para os adultos as escolhas são idênticas, embora com números diferentes. Em primeiro lugar fica roupa/sapatos (25%), seguido de acessórios (22%) e finalmente, livros (17%).

Onde se gasta

Dos quase 500 participantes no Estudo "Compras de Natal", 42% afirma que vai gastar um valor inferior ao do ano passado em compras de Natal. Já 84% declara que vai efetuar cortes nas compras de ornamentações e 80% vai diminuir nos presentes para amigos e familiares adultos.

De ressalvar que 32% destas pessoas afirmaram que vão cortar nas compras de produtos alimentares específicos de Natal.

Já os que vão gastar mais que em 2021 indicam em 47% dos casos que esta alteração se deve ao aumento do preço generalizado dos produtos.

Onde se compra

As compras online são as preferidas pelos participantes neste relatório. Embora em 2020 - durante a pandemia - 30% tenha declarado fazer as suas compras natalícias, este ano 25% dos inquiridos referem que farão exclusivamente compras online. Demonstrando, e como refere o relatório que "a pandemia trouxe uma alteração profunda dos locais de compra".

Os centros comerciais continuam a ser os locais preferidos para fazer compras de Natal, quando se trata de deslocações às lojas. De acordo com o estudo do IPAM Porto, 20% dos inquiridos escolhe estas superfícies comerciais para escolher as suas prendas. Já as lojas de rua reúnem o consenso de 12% de quem respondeu a este estudo.